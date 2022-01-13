Рогозин: Новую станцию используют в интересах обороны и безопасности России

На разрабатываемой новой российской орбитальной станции будут проводиться работы в интересах национальной обороны и безопасности, сообщил 13 января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Военные» возможности, а также наличие коммерческого сегмента на новой станции Рогозин назвал её преимуществами. Строить собственную орбитальную станцию и отказываться от использования МКС планируют в связи с ухудшением технического состояния российского сегмента МКС, напоминает «Интерфакс». 31 июля 2021 года научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание новой российской орбитальной станции. Ожидается, что сначала она будет состоять из четырех модулей, с увеличением до шести в будущем. Экипаж составят два-четыре человека, которые будут посещать станцию один-два раза в год.

Заявления о военной составляющей необходимы Рогозину для получения большего финансирования, рассказал «Фонтанке» Александр Хохлов, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России. «Сейчас Роскосмосу нужно готовиться к подготовке и принятию Федеральной космической программы или её аналогу на следующее десятилетие 2026–2035 годы. Всё, что попадёт в эту программу, должно получить финансирование от правительства, а то, что не попадёт, денег не получит и, соответственно, не будет реализовано. Из крупных проектов Роскосмос продвигает ядерный буксир «Зевс» и Российскую орбитальную служебную станцию РОСС, а также новые транспортные корабли для неё. Поэтому Дмитрий Рогозин готовится к моменту подготовки всех необходимых документов для правительства и к обоснованию тех или иных задач», — сказал эксперт.

Владимир Путин слушает пояснения Дмитрия Рогозина в ходе посещения космодрома Восточный, 4 сентября 2021 года Амурская область, космодром Восточный Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







При этом по словам Хохлова реплики Рогозина не говорят о желании размещать оружие на новой российской станции. «Разговоры об оборонном значении РОСС относятся к попытке обосновать необходимые большие траты на её создание. Спроектировать и построить новую станцию сильно дороже, чем поддерживать в рабочем состоянии МКС. А учитывая, что международная станция вряд ли пролетает дольше 2030 года, уже сейчас Роскосмосу и России нужно думать, а какой наша пилотируемая космонавтика будет дальше? Размещать оружие на пилотируемой орбитальной станции не имеет смысла и практической необходимости, а вот фотографировать Землю в разведывательных целях можно. Вообще, космонавты всегда фотографировали регионы с напряжённой обстановкой и военные базы других стран, в этом плане на российском сегменте МКС такие работы также выполнялись. Единственное, если РОСС будет находиться на полярной орбите, то космонавты смогут снимать арктические районы, но будет ли польза в этом при отсутствии постоянного экипажа, а только экспедициях посещения, непонятно. Логично, что автоматические спутники радарной и фоторазведки справятся с этими задачами намного лучше», — отметил эксперт.

В конце 2021 года Минобороны РФ уничтожило военный спутник времён СССР. Испытания вызвали переполох в космической сфере и негодование руководства NASA из-за облака осколков, которое может представлять опасность для космонавтов и космических аппаратов на разных орбитах. После уничтожения спутника сотрудники МКС некоторое время были вынуждены провести в спускаемых аппаратах. В 2022 году запланировано пять пусков космических ракет с космодрома Восточный, сообщил в четверг Рогозин. В прошлом году «Роскосмос» осуществил 25 запусков: 14 из них с космодрома Байконур, по пять пусков с Восточного и Плесецка и один с космодрома Куру во французской Гвиане. В госкорпорации в конце декабря отмечали, что удалось осуществить подряд 76 успешных пусков российских ракет космического назначения. По словам Рогозина, в начавшемся году «Роскосмос» планирует провести около 30 пусков.