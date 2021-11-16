Звёздные войны. Эпизод «Опущенная Целина», или Космические ювелиры

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Поделиться Поделиться







«15 ноября 2021 года Минобороны России «успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — сообщили в ведомстве Сергея Шойгу во вторник, 16 ноября. В США об этом же заявили ещё в понедельник. В предыдущих сериях...

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты по космосу отмечают, что уничтожение спутников тестировалось ещё во времена СССР. Однако тогда средства поражения запускались с самолётов.

«Несколько раньше Россия опубликовала навигационное предупреждение NOTAM, которое закрывало для полетов ряд районов в Баренцевом море и море Лаптевых на период с 15 по 17 ноября. Закрытие таких районов связано с запусками ракет с космодрома Плесецк, и их конфигурация заметно отличается от тех, что закрываются при испытаниях баллистических ракет,— объясняет Павел Подвиг.— В декабре 2020 года Космическое командование США прямо заявило о том, что испытание, связанное с закрытием этих районов, являлось испытанием противоспутниковой системы. Испытания этой системы, известной как «Нудоль», были начаты в 2014 году», — цитирует газета «Коммерсант» директора проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева).

«Фонтанка» направила в Министерство обороны РФ запрос с просьбой подтвердить эту информацию и сообщить, может ли редакция упоминать эту систему, которая разрабатывалась еще с 1970-х гг. в СССР и достаточно подробно описана в «Википедии». К моменту публикации статьи ответ из военного ведомства не пришел.

«Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа», — отметили утром во вторник в «Роскосмосе».



Атакованный накануне аппарат «Целина» выпускался в СССР на территории Украины в КБ «Южное». Система предназначалась для регистрации из космоса излучений наземных радиотехнических средств в широком диапазоне частот электромагнитного спектра. С её помощью определяли координаты радиоизлучающих объектов, их тип и режим работы. Кроме того, спутники «Целина» позволяли обнаруживать подготовку к различного рода операциям по изменению интенсивности обмена информацией.



Космическое командование США ранее неоднократно заявляло об испытаниях российской ракеты по уничтожению спутников на орбите. Такие сообщения приходили в декабре 2020 года и в апреле 2021-го. Но об успешности испытания российская сторона не сообщала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова весной парировала упрёки из-за океана мнением, что США пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.



Проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве и применения или угрозы применения силы в отношении космических объектов был представлен Россией и Китаем ещё в 2017 году.



«Мы подчеркиваем, что проведение переговоров по вопросам заключения международного соглашения или соглашений для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве является приоритетной задачей Конференции ООН по разоружению, и поддерживаем усилия по началу предметной работы, в том числе на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения или угрозы применения силы в отношении космических объектов, представленного Китаем и Российской Федерацией», — говорилось в декларации, которую поддержали лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. — Прим. ред.).



Вместе с тем Россия далеко не единственная страна, испытывающая оружие в космосе. Известно, что испытания оружия в космосе ранее уже проводили США, Индия и Китай. Но при их испытаниях разговоров об угрозе МКС не возникало.





По МКС не попали, но Пентагон и космонавтов разбудили



Накануне весь мир пристально следил за манёврами Международной космической станции по коррекции орбиты для уклонения от встреч с космическим мусором. Космонавтам было предписано перебраться в спускаемый аппарат.



«Предлагаем вам перейти в «Союз» в 7:00 (10:00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в "Союзе"», — сообщил представитель подмосковного ЦУП российскому космонавту Петру Дуброву рано утром в понедельник.



Прятаться космонавтам пришлось ещё несколько раз за несколько часов то покидая МКС, то покидая «Союз». Мусор пролетал мимо МКС неоднократно. Американским астронавтам при этом пришлось пересаживаться в свой корабль Crew Dragon.

Пока космонавты репетировали действия в случае поражения станции снаружи, космическое командование США успело заявить, что Россия атаковала советский спутник во время испытаний противоспутниковых систем.



«Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите», — заявили американцы утром в понедельник.



При этом американская сторона назвала случившееся «пренебрежением безопасности космоса».



«Как и госсекретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. С учетом долгой и легендарной истории пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Такие действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту», — заявил администратор НАСА Билл Нельсон.



Американцы уточнили, что из-за инцидента экипажи МКС пришлось разбудить. Им приказали закрыть люки радиальных модулей на станции, включая «Колумбус», «Кибо», постоянный многоцелевой модуль, расширяемый модуль «Бигелоу» и воздушный шлюз «Квест». Люки между американским и российским сегментами оставались открытыми. Мимо облака обломков, МКС проходила несколько раз каждые полтора часа.



Рогозин на этот раз ни при чём «Роскосмос» по горячим следам заявил в понедельник, что на МКС всё работает в штатном режиме, но намекнул, что по этой истории не все вопросы нужно адресовать к российской госкорпорации.

«На текущий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта. Орбитальные параметры станции находятся в так называемой зелёной зоне. Остальные вопросы не входят в компетенцию госкорпорации «Роскосмос», — отчитались в ведомстве Дмитрия Рогозина.



Спустя сутки «Роскосмос» сделал ещё одно заявление, смысл которого оказался для опрошенных «Фонтанкой» экспертов по космосу загадочным.



«Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа. Приверженность этому принципу заложена как в основу производства космической техники России, так и в программу ее эксплуатации. Мы убеждены в том, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве», — в частности, сообщили в «Роскосмосе» утром 16 ноября.

При этом уже утром 16 ноября Дмитрию Рогозину, похоже, пришлось объясняться перед американцами. «Планируется встреча с делегаций NASA по вопросу космического мусора»,— передает РИА Новости слова своего источника. На встрече обсуждалось именно произошедшее 15 ноября сближение мусора с Международной космической станцией (МКС). Встреча была запланирована ранее, однако «из-за ситуации, сложившейся в понедельник, круг обсуждаемых вопросов будет расширен», сообщает «Коммерсант». «А может быть, бахнем?»



Через несколько часов о солидарности действий космических держав в космическом пространстве заговорили и представители Министерства обороны РФ.



«В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства Сергея Шойгу.



В Минобороны напомнили, что РФ давно призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. И проект такого договора был внесен в ООН.



«США и их союзники его [договора] принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе"», — добавили в Минобороны РФ.



Подчинённые Шойгу напомнили, что Пентагон «активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов «X-37», что расценивается как «угроза» и несовместимо с заявленными целями «мирного использования космического пространства».



Ещё через несколько часов высказался и лично министр обороны России.



«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник, — сказал Шойгу днём в ходе поездки в Воронеж. — Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют».







Леонид Лобанов, специально для «Фонтанки.ру».

