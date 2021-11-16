В США утверждают, что Россия на испытаниях сбила советский спутник. В Роскосмосе заявляют, что всё в норме

Космическое командование США заявило, что Россия во время испытаний противоспутниковых систем сбила советский орбитальный аппарат. Теперь его обломки могут угрожать МКС.
«Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите», — говорится в сообщении на сайте космического командования во вторник, 16 ноября (цитата по РИА Новости).
В командовании США произошедшее назвали «пренебрежением безопасности космоса». Как утверждается в сообщении, обломки советского спутника будут и дальше представлять угрозу для космических аппаратов и миссий, вынуждая совершать манёвры для предотвращения столкновений.
В свою очередь, в Роскосмосе коротко прокомментировали заявление США, не вдаваясь в детали. Как пишет со ссылкой на госкорпорацию «Коммерсантъ», на МКС всё работает в штатном режиме, а остальные вопросы не входят в их компетенцию. «На текущий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта. Орбитальные параметры станции находятся в так называемой «зелёной зоне». Остальные вопросы не входят в компетенцию госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.
Отметим, что космическое командование США в декабре 2020 года уже заявляло, что Россия провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. Ещё об одних испытаниях российской противоспутниковой ракеты американская сторона сообщала в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что США таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Ранее «Фонтанка» писала, что Центр управления полётами в подмосковном Королёве провёл маневр уклонения МКС от куска космического мусора, которым оказался обломок китайского спутника. Членам российского экипажа станции было дано указание укрыться от космического мусора в корабле «Союз МС-19».