В США утверждают, что Россия на испытаниях сбила советский спутник. В Роскосмосе заявляют, что всё в норме

Космическое командование США заявило, что Россия во время испытаний противоспутниковых систем сбила советский орбитальный аппарат. Теперь его обломки могут угрожать МКС.



«Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите», — говорится в сообщении на сайте космического командования во вторник, 16 ноября (цитата по РИА Новости).



В командовании США произошедшее назвали «пренебрежением безопасности космоса». Как утверждается в сообщении, обломки советского спутника будут и дальше представлять угрозу для космических аппаратов и миссий, вынуждая совершать манёвры для предотвращения столкновений.

