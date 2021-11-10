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МКС уклонилась от обломка китайского спутника

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Центр управления полетами (входит в научный институт ЦНИИмаш, который входит в "Роскосмос") провел маневр уклонения МКС от обломка китайского спутника, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Маневр успешно проведен", - рассказали 10 ноября РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по расчетам баллистиков 12 ноября в опасной близости от МКС (на расстоянии 600 метров) должен пролететь фрагмент космического аппарата Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия.

Для того, чтобы избежать угрозы столкновения, "Роскосмос" увеличил высоту полета МКС на 1,2 километра с помощью пристыкованного к станции транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18".

Ранее источник РИА Новости рассказал, что в случае проведения маневра будет отменена плановая коррекция МКС, намеченная на 16 ноября. Как отметил собеседник агентства, маневр будет проведен заранее, чтобы не мешать стыковке (планируется на 3.10 мск 12 ноября) стартующего завтра корабля Crew Dragon. Маневр не повлияет на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.

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