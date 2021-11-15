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Мусор пролетел мимо МКС, но космонавтам рано расслабляться

Космический мусор миновал МКС

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Российским космонавтам придется прятаться от мусора минимум еще раз. Но пока им разрешили выйти из корабля «Союз».

«Можете пока выйти в служебный модуль (МКС. — Прим. ред.)», — цитирует 15 ноября РИА Новости специалиста подмосковного Центра управления полетами.

Он уточнил, что следующее прохождение мусора мимо станции ожидается в промежутке между 11:38 и 11:44 мск, и на 5–7 минут космонавтам придется снова укрыться в «Союзе».

Ранее «Фонтанка» писала, что Центр управления полетами провел маневр уклонения МКС от куска космического мусора, которым оказался обломок китайского спутника.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
"космонавтам рано расслабляться" - опять сортир засорился?
-4°
А пролетевший мимо в каком чине был?
Noisymouse
Нельзя человекам в космос. И там все заср... изгадят, докуда дотянутся.
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