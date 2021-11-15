Мусор пролетел мимо МКС, но космонавтам рано расслабляться

Российским космонавтам придется прятаться от мусора минимум еще раз. Но пока им разрешили выйти из корабля «Союз».



«Можете пока выйти в служебный модуль (МКС. — Прим. ред.)», — цитирует 15 ноября РИА Новости специалиста подмосковного Центра управления полетами.



Он уточнил, что следующее прохождение мусора мимо станции ожидается в промежутке между 11:38 и 11:44 мск, и на 5–7 минут космонавтам придется снова укрыться в «Союзе».



Ранее «Фонтанка» писала, что Центр управления полетами провел маневр уклонения МКС от куска космического мусора, которым оказался обломок китайского спутника.

