Российский экипаж МКС спрячется от космического мусора в корабле «Союз»

Членам российского экипажа МКС дано указание укрыться от космического мусора в корабле «Союз МС-19». Опасный кусок пролетит рядом со станцией в 10:06 мск, следует из переговоров экипажа с Землей, которые 15 ноября транслирует NASA.
«По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7:06 (10:06 мск. — Прим. ред.). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7:00 (10:00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», — сообщил представитель подмосковного ЦУП российскому космонавту Петру Дуброву (цитата по РИА Новости).
При этом экипаж и наземные службы договорились провести утреннюю конференцию в 7:45 (10:45 мск).
Ранее «Фонтанка» писала, что Центр управления полетами провел маневр уклонения МКС от куска космического мусора, которым оказался обломок китайского спутника.