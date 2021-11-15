Российский экипаж МКС спрячется от космического мусора в корабле «Союз»

Членам российского экипажа МКС дано указание укрыться от космического мусора в корабле «Союз МС-19». Опасный кусок пролетит рядом со станцией в 10:06 мск, следует из переговоров экипажа с Землей, которые 15 ноября транслирует NASA.



«По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7:06 (10:06 мск. — Прим. ред.). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7:00 (10:00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», — сообщил представитель подмосковного ЦУП российскому космонавту Петру Дуброву (цитата по РИА Новости).

