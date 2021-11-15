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Российский экипаж МКС спрячется от космического мусора в корабле «Союз»

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Членам российского экипажа МКС дано указание укрыться от космического мусора в корабле «Союз МС-19». Опасный кусок пролетит рядом со станцией в 10:06 мск, следует из переговоров экипажа с Землей, которые 15 ноября транслирует NASA.

«По уточненным данным, у нас следующее время сближения 7:06 (10:06 мск. — Прим. ред.). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 7:00 (10:00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», — сообщил представитель подмосковного ЦУП российскому космонавту Петру Дуброву (цитата по РИА Новости).

При этом экипаж и наземные службы договорились провести утреннюю конференцию в 7:45 (10:45 мск).

Ранее «Фонтанка» писала, что Центр управления полетами провел маневр уклонения МКС от куска космического мусора, которым оказался обломок китайского спутника.

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Комментарии (2)

f0ntan
Значит, в Союзе спрячут только российский экипаж? А американский пусть прячется сам
Аппаратчик мокрой классификации
Верно ли я понимаю, что в прошлый раз скорректировали орбату, чтобы кусок кетайского спутника (не Владимира) пролетел поближе?
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