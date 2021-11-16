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В Минобороны РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

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В Министерстве обороны РФ подтвердили поражение на орбите советского спутника «Целина-Д». Его обломки не представляют для орбитальных станций и космической деятельности никакой опасности, подчеркнули в военном ведомстве.

«15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — цитирует сообщение Минобороны 16 ноября «Интерфакс».

«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — уточняется в сообщении российских военных.

Напомним, ранее космическое командование США заявило, что Россия во время испытаний противоспутниковых систем сбила советский орбитальный аппарат, и теперь его обломки могут угрожать МКС. Американские военные назвали произошедшее «пренебрежением безопасности космоса». В Роскосмосе, в свою очередь, отметили, что на МКС всё работает в штатном режиме, а от детальных комментариев отказались, подчеркнув, что «остальные вопросы не входят в компетенцию госкорпорации».

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Комментарии (3)

dragvs
Полудурошные. На всякий случай, у Целина-Д орбита примерно в радиусе 500 км находится, т.е. это чуть выше МКС, где-то порядка 50 км разницы. Взрыв образовал облако обломков, которые разлетелись по соседним орбитам.
Аппаратчик мокрой классификации
Сначала советский дом культуры обстреляли, теперь спутник (не Владимира)..
07A
Как бы советские спутники не активировались и не нанесли ответный удар!
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