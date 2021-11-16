В Минобороны РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

В Министерстве обороны РФ подтвердили поражение на орбите советского спутника «Целина-Д». Его обломки не представляют для орбитальных станций и космической деятельности никакой опасности, подчеркнули в военном ведомстве.



«15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — цитирует сообщение Минобороны 16 ноября «Интерфакс».



«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — уточняется в сообщении российских военных.

