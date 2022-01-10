США сняли с российского диджея обвинения в кибермошенничестве

Американские власти, которые добивались экстрадиции проживающего в Германии российского музыканта Дениса Казначеева, сняли с него все обвинения.
«После 1,5 лет борьбы за справедливость, США сняли все обвинения с Дениса и отозвали свой запрос об экстрадиции!» — сообщила 10 января менеджер диджея в Facebook.
Президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников подтвердил в комментарии RT эту информацию. По его словам, обвинения в отношении россиянина «изначально выглядели очень странно», так как у Казначеева нет необходимого образования.
Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе Кемеровской области. Он выступает под сценическими псевдонимами Guttersnipe и Cast. Является одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes. Публиковался на лейблах All Inn Records, Grow Vinyl, Found Sound, SLEEP IS COMMERCIAL, Only 300 Family и ARMA.
Немецкая полиция задержала российского музыканта в 2020 году по запросу Минюста США. В Америке Казначеева подозревали в отмывании миллиона долларов.