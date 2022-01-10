США сняли с российского диджея обвинения в кибермошенничестве

Американские власти, которые добивались экстрадиции проживающего в Германии российского музыканта Дениса Казначеева, сняли с него все обвинения.



«После 1,5 лет борьбы за справедливость, США сняли все обвинения с Дениса и отозвали свой запрос об экстрадиции!» — сообщила 10 января менеджер диджея в Facebook.



Президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников подтвердил в комментарии RT эту информацию. По его словам, обвинения в отношении россиянина «изначально выглядели очень странно», так как у Казначеева нет необходимого образования.

