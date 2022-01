США сняли с российского диджея обвинения в кибермошенничестве

Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе Кемеровской области. Он выступает под сценическими псевдонимами Guttersnipe и Cast. Является одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes. Публиковался на лейблах All Inn Records, Grow Vinyl, Found Sound, SLEEP IS COMMERCIAL, Only 300 Family и ARMA.



Немецкая полиция задержала российского музыканта в 2020 году по запросу Минюста США. В Америке Казначеева подозревали в отмывании миллиона долларов.