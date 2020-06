Как пишет 8 июня ТАСС со ссылкой на материалы дела, по версии следствия, «Казначеев, используя теневую сеть и являясь участником российской кибермафии, начиная с 2010 года по 2020 год отмыл со своими пособниками более 1 млн долларов».



Сам музыкант вину отрицает и считает, что в деле указаны ID и IP, не имеющие к нему отношения.



Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе Кемеровской области. Он выступает под сценическими псевдонимами Guttersnipe и Cast. Является одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes. Публиковался на лейблах All Inn Records, Grow Vinyl, Found Sound, SLEEP IS COMMERCIAL, Only 300 Family и ARMA.