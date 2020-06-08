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08.06.2020 10:54
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В Берлине по запросу США задержан российский диджей. Его подозревают в отмывании миллиона долларов

Немецкая полиция задержала российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который постоянно жил в Берлине. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Сообщение опубликовали друзья Казначеева. Они пишут, что Казначеева арестовали по запросу Минюста США, который обвиняет музыканта в отмывании денег и мошенничестве в даркнете.

«Мы полностью уверены в невиновности Дениса, и считаем, что его личность могла была украдена и использована для преступной деятельности», — сообщают друзья Казначеева.

Как пишет 8 июня ТАСС со ссылкой на материалы дела, по версии следствия, «Казначеев, используя теневую сеть и являясь участником российской кибермафии, начиная с 2010 года по 2020 год отмыл со своими пособниками более 1 млн долларов».

Сам музыкант вину отрицает и считает, что в деле указаны ID и IP, не имеющие к нему отношения.

Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе Кемеровской области. Он выступает под сценическими псевдонимами Guttersnipe и Cast. Является одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes. Публиковался на лейблах All Inn Records, Grow Vinyl, Found Sound, SLEEP IS COMMERCIAL, Only 300 Family и ARMA.

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