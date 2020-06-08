Немецкая полиция задержала российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который постоянно жил в Берлине. Об этом сообщается на его странице в Facebook.



Сообщение опубликовали друзья Казначеева. Они пишут, что Казначеева арестовали по запросу Минюста США, который обвиняет музыканта в отмывании денег и мошенничестве в даркнете.



«Мы полностью уверены в невиновности Дениса, и считаем, что его личность могла была украдена и использована для преступной деятельности», — сообщают друзья Казначеева.

