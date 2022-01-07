Мокрый снег и гололед. Пассажиры 13 часов ждут вылета из Челябинска в Петербург

«Вылет постоянно переносят на небольшое время. Я катаюсь туда-сюда, из аэропорта и обратно», — поделился пассажир. По его словам, вечером, к началу шестого, самолет прилетел в аэропорт, но посадка так и не началась.



В пресс-службе международного аэропорта Челябинска «Курчатов» «Фонтанке» ответили, что стараются выпускать задержавшиеся самолеты в порядке очереди. «У нас ночью пиковая нагрузка, а из-за непогоды аэропорт закрыли, он заработал только в 12:30 (10:30 мск). Был мокрый снег, гололед», — отметили там.

