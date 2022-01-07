FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -11
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Мокрый снег и гололед. Пассажиры 13 часов ждут вылета из Челябинска в Петербург

Рейс авиакомпании «Россия» из Челябинска в Петербург задерживается уже на 13 часов. Аэропорт закрывали из-за непогоды, но около десяти утра по Москве он заработал, рассказал 7 января «Фонтанке» читатель.

1
Печать

«Вылет постоянно переносят на небольшое время. Я катаюсь туда-сюда, из аэропорта и обратно», — поделился пассажир. По его словам, вечером, к началу шестого, самолет прилетел в аэропорт, но посадка так и не началась.

В пресс-службе международного аэропорта Челябинска «Курчатов» «Фонтанке» ответили, что стараются выпускать задержавшиеся самолеты в порядке очереди. «У нас ночью пиковая нагрузка, а из-за непогоды аэропорт закрыли, он заработал только в 12:30 (10:30 мск). Был мокрый снег, гололед», — отметили там.

Напомним, пассажиры рейса Нур-Султан — Петербург уже вторые сутки ждут отправления в аэропорту. Они остались без возможности связаться с близкими.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

267038490
Это официальная версия . По факту снег закончился в 9, аэропорт открыли в 12:30. А потом экипаж рейса 6461, который приземлили в Екате, вместо полёта в челябу пошёл спать
«Причина : МУ АП Челябинск, уход РС на запасной АД Екатеринбург , ОТДЫХ ЭКИПАЖА» . Это из официальной внутренней переписки
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний