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Без денег, связи и помощи. Пассажиры рейса Нур-Султан — Петербург вторые сутки живут в аэропорту

Пассажиры многих рейсов, в том числе направлявшихся в Петербург, застряли в аэропорту столицы Казахстана. Речь идет о десятках человек, которые оказались без связи и возможности связаться с близкими.

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Как рассказал читатель «Фонтанки» Александр днем 7 января, его отец летел из Атырау в Петербург с пересадкой в Нур-Султане. Его рейс КС 137 должен был вылететь еще 5 января, но, как и его «петербургский брат» КС 138, задержан. Оба самолета принадлежат авиакомпании Air Astana.

Александр потерял связь с отцом и пытался отыскать его с помощью находившихся в аэропорту служб. «Дозвонились сначала в полицию. Сотрудник полиции прошелся, сказал, что 60 человек ночуют в здании аэропорта. Отца среди них он не нашел. Дальше мы дозвонились в справочную. Справочная объявила по громкоговорителю о поиске такого-то гражданина, но никто никого так и не нашел», — рассказал «Фонтанке» читатель.

В аэропорту ему дали контакты представителей авиакомпании, но ни один номер не ответил. В комментариях на странице Air Astana в Instagram многие пользователи тоже жалуются, что до компании невозможно дозвониться.

Мужчина продолжил обзванивать другие службы и ведомства. «По Telegram-каналам мы нашли контакты представителей авиавластей Казахстана. Там были указаны два номера, они всё время заняты. Также позвонили на телефон горячей линии МИДа России. Сейчас мы его набираем и ответа нет, хотя вчера девушка принимала моё заявление», — отметил читатель. В аэропорту Пулково ему сообщили, что на 7 января рейс из Нур-Султана отменен, когда он состоится — неизвестно.

Только утром 7 января отец Александра смог выйти на связь с супругой, сообщил, что он с другими людьми находится в аэропорту, туда якобы приезжал российский консул и его попросили решить проблему.

«Ситуация экстраординарная. Что делать в этом случае, никто не знает. А люди, допустим, как мой отец, летели транзитным рейсом. У него там нет ни друзей, ни знакомых, ни родственников, у которых он мог бы остановиться, связи нет, местной валюты тенге у него тоже нет», — обрисовал масштаб проблемы читатель. Заплатить картой или перевести деньги тоже не получается из-за отсутствия связи.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Air Astana, а также безуспешно пыталась связаться с посольством России в Казахстане и консульским отделом посольства в столице республики.

В похожей ситуации оказалось множество россиян. Ранее «Фонтанка» рассказывала историю читательницы Марии, родственники которой застряли в Алма-Ате — одном из центров беспорядков в Казахстане. Пассажирам пришлось ночевать на борту самолета Air Astana, который так и не улетел в Москву.

7 января на территории Казахстана введен красный уровень террористической угрозы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в 7 утра по местному времени провел заседание заседании контртеррористического штаба, на котором объявил о начале операции антитеррор. Глава Казахстана отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения».

Утром в пятницу стрельба возобновилась в Алма-Ате. Журналисты сообщили о погибших и о нападении на Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности, которое удалось отразить. По информации полиции, в городе задержали более 70 боевиков и 30 мародеров.

По официальным данным МВД страны, в ходе подавления беспорядков задержаны 3811 человек, ликвидированы 26, еще 26 ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.

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Комментарии (6)

260602101
Папанька пивной живот за пару дней сбросит, хоть какой плюс
261219711
злые вы...
syshsun
вы все врете!
РАСИЯ своих НЕ бросает!
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