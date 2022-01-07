Александр потерял связь с отцом и пытался отыскать его с помощью находившихся в аэропорту служб. «Дозвонились сначала в полицию. Сотрудник полиции прошелся, сказал, что 60 человек ночуют в здании аэропорта. Отца среди них он не нашел. Дальше мы дозвонились в справочную. Справочная объявила по громкоговорителю о поиске такого-то гражданина, но никто никого так и не нашел», — рассказал «Фонтанке» читатель.

Как рассказал читатель «Фонтанки» Александр днем 7 января, его отец летел из Атырау в Петербург с пересадкой в Нур-Султане. Его рейс КС 137 должен был вылететь еще 5 января, но, как и его «петербургский брат» КС 138 , задержан. Оба самолета принадлежат авиакомпании Air Astana.

В аэропорту ему дали контакты представителей авиакомпании, но ни один номер не ответил. В комментариях на странице Air Astana в Instagram многие пользователи тоже жалуются, что до компании невозможно дозвониться.



Мужчина продолжил обзванивать другие службы и ведомства. «По Telegram-каналам мы нашли контакты представителей авиавластей Казахстана. Там были указаны два номера, они всё время заняты. Также позвонили на телефон горячей линии МИДа России. Сейчас мы его набираем и ответа нет, хотя вчера девушка принимала моё заявление», — отметил читатель. В аэропорту Пулково ему сообщили, что на 7 января рейс из Нур-Султана отменен, когда он состоится — неизвестно.



Только утром 7 января отец Александра смог выйти на связь с супругой, сообщил, что он с другими людьми находится в аэропорту, туда якобы приезжал российский консул и его попросили решить проблему.



«Ситуация экстраординарная. Что делать в этом случае, никто не знает. А люди, допустим, как мой отец, летели транзитным рейсом. У него там нет ни друзей, ни знакомых, ни родственников, у которых он мог бы остановиться, связи нет, местной валюты тенге у него тоже нет», — обрисовал масштаб проблемы читатель. Заплатить картой или перевести деньги тоже не получается из-за отсутствия связи.

