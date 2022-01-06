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«Полная разруха и стрельба под окнами». Российские туристы рассказали, как переживают беспорядки в Казахстане

Пассажиры рейса Air Astana переночевали на борту самолёта и так и не улетели в Москву. Авиакомпания оплатила сутки в отеле и оставила в информационном вакууме и рекомендацией держаться подальше от окон.

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Как рассказала «Фонтанке» 6 января девушка по имени Мария, её мать, брат и тётя ездили на похороны в Тюлькубас и накануне должны были вылететь в Москву из Алма-Аты рейсом Air Astana. Пассажиров зарегистрировали на рейс с задержкой, но покинуть бывшую столицу Казахстана им так и не удалось.

«После посадки на борт пошёл захват аэропорта. Их самолёт и ещё несколько отогнали подальше. Рассказали, что людей из аэропорта успели эвакуировать: кого-то посадили в самолёты, кого-то сотрудники выводили через зону отправки багажа», — рассказывает Мария.

По её словам, родственники сидели в салоне лайнера с четырёх часов вечера, в семь утра пассажирам предоставили автобус и перевезли их в отель неподалёку от аэропорта.

«Говорят, когда ехали в автобусе, видели, что кругом полная разруха, машины сгоревшие, здания побитые. В отеле окна закрыты, свет выключен — просят не подходить. Около шести часов вечера сегодня слышали стрельбу», — передаёт слова родственников Мария. — «Отель оплатила авиакомпания, но только до завтра. После полудня, сказали, что хотите, то и делайте».

Попытки дозвониться до МИД, в том числе по «горячей линии» для застрявших в Казахстане россиян, до посольства РФ в Казахстане и Казахстана в России не увенчались успехом. Представитель авиакомпании вышла на связь, но информации о том, как будут вывозить пассажиров там не прояснили.

В Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД на вопрос Марии ответили рекомендацией российским туристам проявлять выдержку, избегать демонстраций, укрыться в домах или гостиницах и обеспечить запасы продуктов.

«Получаем сообщения, что сухопутные границы, например, с Киргизией, не закрыты (из Алма-Аты до Бишкека 300 км — 5–6 часов автотранспортом). По данным ФСБ РФ, граница между Россией и Казахстаном в пункте пропуска в Челябинской области работает в штатном режиме», — говорится в ответе.

5 января в комендатуре Алма-Аты сообщили об «антитеррористической спецоперации». Zakon.kz писал, что при её проведении в аэропорту погибли двое военнослужащих. Аэропорт освободили, перевели в штатный режим работы, но 6 января он приостановил работу.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП. В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

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Комментарии (2)

Денеб
Зато приобретут незабываемый опыт и впечатления.... Будет о чём рассказать на старости лет детям и внукам......
xepnuminu
ну где про туристов здесь?
или статья дополняется просто ещё?
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