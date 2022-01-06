«Полная разруха и стрельба под окнами». Российские туристы рассказали, как переживают беспорядки в Казахстане

Как рассказала «Фонтанке» 6 января девушка по имени Мария, её мать, брат и тётя ездили на похороны в Тюлькубас и накануне должны были вылететь в Москву из Алма-Аты рейсом Air Astana. Пассажиров зарегистрировали на рейс с задержкой, но покинуть бывшую столицу Казахстана им так и не удалось.

«После посадки на борт пошёл захват аэропорта. Их самолёт и ещё несколько отогнали подальше. Рассказали, что людей из аэропорта успели эвакуировать: кого-то посадили в самолёты, кого-то сотрудники выводили через зону отправки багажа», — рассказывает Мария.



По её словам, родственники сидели в салоне лайнера с четырёх часов вечера, в семь утра пассажирам предоставили автобус и перевезли их в отель неподалёку от аэропорта.

«Говорят, когда ехали в автобусе, видели, что кругом полная разруха, машины сгоревшие, здания побитые. В отеле окна закрыты, свет выключен — просят не подходить. Около шести часов вечера сегодня слышали стрельбу», — передаёт слова родственников Мария. — «Отель оплатила авиакомпания, но только до завтра. После полудня, сказали, что хотите, то и делайте».

Попытки дозвониться до МИД, в том числе по «горячей линии» для застрявших в Казахстане россиян, до посольства РФ в Казахстане и Казахстана в России не увенчались успехом. Представитель авиакомпании вышла на связь, но информации о том, как будут вывозить пассажиров там не прояснили.

В Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД на вопрос Марии ответили рекомендацией российским туристам проявлять выдержку, избегать демонстраций, укрыться в домах или гостиницах и обеспечить запасы продуктов.

