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Аэропорт Алма-Аты приостановил работу, «Аэрофлот» отменил сообщение с Казахстаном

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Аэропорт Алма-Аты приостановил работу 6 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы воздушной гавани. «Аэропорт приостановил работу. Сегодня аэропорт не работает», — заявил представитель воздушной гавани, пообещав предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления.

Утренние рейсы «Аэрофлота» из Казахстана в Москву не состоялись, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Но вечерние рейсы на данный момент значатся в расписании. Ранее, в среду, авиакомпания на фоне протестов в Казахстане отменила перелеты в Алма-Ату и Нур-Султан.

Прямых рейсов из Петербурга в города Казахстана сегодня, согласно табло Пулково, нет.

В Казахстане продолжаются беспорядки — одни из крупнейших в истории страны. Первую волну митингов спровоцировало повышение цен на газ. Власти снизили стоимость, но почти сразу после этого протестующие стали выдвигать политические требования.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введен режим ЧП.

В ночь на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

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Комментарии (4)

267035991
3дравствуйте. Помогите, пожалуйста. У меня отравилась собака. 5е сутки ничего не ест. Отв.ела к ветеринару, сдали анализы- нужны капельницы и дорогие лекарства. А я сама сейчас болею и без работы долгое время. Очень прошу- кто сколько может помогите. Я как найду работу,обязательно верну, если укажете данные.
Чисто по-человечески помогите,пожалуйста. 4279 3806 3951 2278

Одну капельницу мы уже сделали. Спасибо огромное человеку, если читает это. Но нужны еще
Михаил Петров-Водкин
Россия отправила в объятый массовыми протестами Казахстан подразделения ВДВ. Десантники вошли в состав миротворческих сил ОДКБ по просьбе правительства республики.

Документы ОДКБ предполагают, что участники соглашения незамедлительно предоставляют помощь, включая военную, тому государству, которое подверглось НАПАДЕНИЮ ИЗВНЕ.

Поэтому Токаев заявил, что за беспорядками стоят подготовленные за рубежом «террористические банды».
Артист ритуальных услуг
А пространство воздушное закрыто? Волнуюся.
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