Аэропорт Алма-Аты приостановил работу, «Аэрофлот» отменил сообщение с Казахстаном

Аэропорт Алма-Аты приостановил работу 6 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы воздушной гавани. «Аэропорт приостановил работу. Сегодня аэропорт не работает», — заявил представитель воздушной гавани, пообещав предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления.



Утренние рейсы «Аэрофлота» из Казахстана в Москву не состоялись, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Но вечерние рейсы на данный момент значатся в расписании. Ранее, в среду, авиакомпания на фоне протестов в Казахстане отменила перелеты в Алма-Ату и Нур-Султан.

