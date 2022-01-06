Что из себя представляют силы ОДКБ, которые 6 января решено ввести в Казахстан для подавления мятежа

В ночь с 5 на 6 января было официально объявлено о том, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков в Казахстане. В структуре ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) есть несколько разных по функциям и боевым характеристикам формирований. Они составлены из подразделений национальных вооруженных сил шести государств: России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. ОДКБ — это в первую очередь политический орган, так что управляют им штатские — Совет коллективной безопасности, в который входят главы стран — шести участников. Председательствует в нем сейчас премьер-министр Армении Никол Пашинян, и именно он в ночь на 6 января объявил о принятом решении оказать помощь Казахстану.

При этом оперативное управление ОДКБ лежит уже на кадровом военном — Станиславе Засе. Его карьеру можно назвать поистине интернациональной. Родился он в Украинской ССР, в 1985 году окончил Бакинское общевойсковое командное училище, затем продолжил военное образование в Военной Академии Белоруссии, а затем и в Военной Академии Генштаба ВР России. Генерал-лейтенант. Начальник объединенного штаба ОДКБ — российский генерал-полковник Анатолий Сидоров. Его также побросало по просторам СССР и России: он служил в Одесском, Туркестанском, Закавказском, Приволжско-Уральском, Уральском, Дальневосточном, Восточном военных округах. А в 2012–2015 гг. был командующим войсками Западного военного округа. Побывал он и в Афганистане, и в Чечне. В распоряжении Станислава Зася и Анатолия Сидорова есть несколько формирований. Одни делятся по регионам: Восточно-Европейский, Кавказский и Центральноазиатский. В составе последнего есть так называемые Коллективные силы быстрого развертывания и Единая региональная система ПВО. Численность КСБР ЦАРКБ — около 5 тысяч человек.

Кроме того, есть общие, Коллективные силы оперативного реагирования. Их численность — по штату — 18 тысяч человек. Согласно обнародованным официальными СМИ данным, в состав КСОР входят от России — 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Где они дислоцируются и каков их состав, по действующему законодательству РФ публиковать в СМИ запрещено. Однако стоит отметить, что 98-я дивизия участвовала в чеченской войне и в грузино-осетинском конфликте, а некоторые ее бойцы — это официально признано высшим руководством РФ — упоминались в инциденте в Донецкой области в 2014 году. 31-я бригада отметилась сопровождением конвоев в Сараево, разумеется, также в чеченской войне и в событиях в Южной Осетии. Официальный сайт Минобороны РФ сообщал о том, что эта бригада по итогам 2017 года признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. Кроме двух российский войсковых частей в состав КСОР входят казахская 37-я десантно-штурмовая бригада Аэромобильных войск и один батальон оперативного назначения, от Белоруссии — 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада, и от Армении, Киргизии и Таджикистана — по одному батальону, а также Коллективные авиационные силы, которые состоят из военно-транспортной (транспортной) и специальной авиации войсковых сил и нацгвардий, а также органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также — по необходимости — в операциях ОДКБ могут (но не обязательно) принимать участие российские отряды ОМОН и СОБР и отряд МЧС «Лидер».

Но и это не все. Кроме КСОР в состав коллективных сил ОДКБ входят также Миротворческие силы численностью 3600 человек (специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал). Необходимо особо отметить — Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан именно этих — миротворческих сил ОДКБ. О других формированиях пока речи не идет. Силы ОДКБ регулярно проводят учения. Хотя формально они предназначены для отражения внешних угроз, однако их можно применять и для решения внутренних проблем стран-участниц — например, для противодействия терроризму. Именно в соответствии с этим пунктом руководство Казахстана сейчас и попросило помощи у организации. Так что повсеместное упоминание «террористов» в последних сообщениях о действиях мятежников — неслучайно. В последний раз войсковые соединения ОДКБ громко заявляли о себе в конце 2021 года, когда показательно провели учения на границе Таджикистана с полыхавшим Афганистаном. Тогда свой потенциал показывали около 4 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24.