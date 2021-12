Группа «Алиса» на английском языке. Джоанна Стингрей отмечает день рождения Кинчева новым клипом

Видео сделано на основе личных архивных видеозаписей Стингрей 1985 и 1986 годов. Режиссером и монтажёром стал Джордж Ицхак. Песня «Доктор Франкенштейн» изначально входила в первый альбом Кинчева, который был записан с музыкантами группы «Секрет» — «Нервная ночь» (1984). Она регулярно исполнялась на концертах «Алисы» в 80-е. В 2002 году трек был издан на пластинке «Алисы» в серии архивных акустических записей 80-х — «Акустика 4». За несколько лет до этого Константин Кинчев представил электронную версию «Доктора Франкенштейна», которую он записал в рамках проекта «Геополитика» вместе с лидером группы «Объект Насмешек» Александром Рикошетом Аксёновым.



Новый сингл американской подруги легенд русского рока предваряет выход в 2022 году альбома Joanna Stingray «Riding on a Red Wave». Именно Стингрей вывезла из СССР записи ленинградских рокеров, которые вошли в культовый двойной альбом RED Wave (1986).



«Новый релиз продолжает линию, начатую выпуском в 2021 году альбома Stay Together, на котором были представлены песни, написанные Джоанной Стингрей совместно с Борисом Гребенщиковым в середине 80-х («Фонтанка» презентовала клип на одну из песен совместного альбома с БГ. — Прим. ред.). Новый альбом Riding on a Red Wave и представленные на нем архивные записи 85–87 годов содержат записанные в США Джоанной Стингрей англоязычные версии песен групп «Алиса», «Кино», «Аквариум» и «Странные игры». Ранее эти материалы не были доступны широкой публике. Первой публикацией записей из этого архива стала версия песни группы «Кино» Love Is Not Joke («Любовь не шутка»), увидевшая свет на мировых цифровых платформах в 2020 году», — рассказал «Фонтанке» шеф петербургского издательства Maschina Records Максим Кондрашов.