Группа «Алиса» на английском языке. Джоанна Стингрей отмечает день рождения Кинчева новым клипом

«Я написала и записала английский вариант «Доктора Франкенштейна» в 1987 году, когда я была объявлена «врагом советского государства» и не могла вернуться в Россию, выйти замуж за Юрия Каспаряна и увидеться с моими друзьями (Стингрей регулярно посещала СССР с начала 80-х, но потом ей был запрещён въезд в страну, запрет был снят только после личного вмешательства руководства США. — Прим. ред. ), — рассказала Джоанна Стингрей «Фонтанке». — Моя новая книга об этом периоде (8 января 2022 года Стингрей презентует книгу в Санкт-Петербурге. — Прим. ред. ). Я чувствовала себя изолированной, когда меня держали вдали от друзей. Но от прослушивания их песен мне становилось легче. Иногда переводы песен друзей просто приходили мне в голову. «Доктор Франкенштейн» был одним из них. Я выпускаю этот видеоклип именно 25-го декабря в честь дня рождения Кости Кинчева».

Видео сделано на основе личных архивных видеозаписей Стингрей 1985 и 1986 годов. Режиссером и монтажёром стал Джордж Ицхак. Песня «Доктор Франкенштейн» изначально входила в первый альбом Кинчева, который был записан с музыкантами группы «Секрет» — «Нервная ночь» (1984). Она регулярно исполнялась на концертах «Алисы» в 80-е. В 2002 году трек был издан на пластинке «Алисы» в серии архивных акустических записей 80-х — «Акустика 4». За несколько лет до этого Константин Кинчев представил электронную версию «Доктора Франкенштейна», которую он записал в рамках проекта «Геополитика» вместе с лидером группы «Объект Насмешек» Александром Рикошетом Аксёновым.



Новый сингл американской подруги легенд русского рока предваряет выход в 2022 году альбома Joanna Stingray «Riding on a Red Wave». Именно Стингрей вывезла из СССР записи ленинградских рокеров, которые вошли в культовый двойной альбом RED Wave (1986).



«Новый релиз продолжает линию, начатую выпуском в 2021 году альбома Stay Together, на котором были представлены песни, написанные Джоанной Стингрей совместно с Борисом Гребенщиковым в середине 80-х («Фонтанка» презентовала клип на одну из песен совместного альбома с БГ. — Прим. ред.). Новый альбом Riding on a Red Wave и представленные на нем архивные записи 85–87 годов содержат записанные в США Джоанной Стингрей англоязычные версии песен групп «Алиса», «Кино», «Аквариум» и «Странные игры». Ранее эти материалы не были доступны широкой публике. Первой публикацией записей из этого архива стала версия песни группы «Кино» Love Is Not Joke («Любовь не шутка»), увидевшая свет на мировых цифровых платформах в 2020 году», — рассказал «Фонтанке» шеф петербургского издательства Maschina Records Максим Кондрашов.

