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«Аквариум», «Пикник», Бутусов и АВИА отметят юбилей Ленинградского рок-клуба

Есть большая вероятность, что в последний момент концерт не отменят, и 12 августа в комплексе «Тинькофф арена» соберутся поклонники русского рока. Повод значительный: Ленинградский рок-клуб отмечает 40-летний юбилей.

Фото: Lee Blanchflower, Pixabay
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Практически никто из героев вечера в представлении не нуждается. В конце концов, сложно найти человека (особенно в Петербурге), который не знал бы, кто такой Вячеслав Бутусов. Хотя он-то формально относится скорее к рок-клубу Свердловскому, но почетный статус рок-ветерана, вероятно, позволяет закрыть на несостыковку глаза.

Точно так же почти любой узнает голос Эдмунда Шклярского из группы «Пикник» или Бориса Гребенщикова — человека, ставшего живой достопримечательностью Северной столицы.

Из всего лайнапа кто-то может не знать разве что группу АВИА. «Анти Вокально-Инструментальный Ансамбль» был образован в 1985 году бывшими участниками другой культовой для русского рока группы «Странные игры». Спустя примерно 10 лет группа перестала существовать, но музыканты неоднократно воссоединялись для выступлений. Вероятно, так будет и в этот раз.

Под стать артистам будут и ведущие. Эти посты заняли участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша и Джоанна Стингрей — та, без которой почти невозможно представить Ленинградский рок-клуб и которая сделала для развития отечественного рока не меньше, чем самые титулованные музыканты.

Одним словом, событие и в самом деле обещает быть историческим — если, конечно, его не отменят.

(16+)

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: Lee Blanchflower, Pixabay

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