Джоанна Стингрей поёт Гребенщикова и «сходит с рельсов». Премьера клипа на песню 1985 года

Американская певица и большой друг музыкантов Ленинградского Рок-клуба Джоанна Стингрей презентует на «Фонтанке» свой новый видеоклип — ролик на песню 1985 года Off the Rails.
Видеоклип состоит из архивных записей Стингрей, которые она делала в 80-е годы, посещая СССР и общаясь с рок-музыкантами. «Мой друг кинорежиссёр Сергей Дебижев попросил своего студента снять клип. Автора видеоклипа зовут Илья Митрофанов», — пояснила Джоанна Стингрей.
Трек Off the Rails только что вышел на альбоме Stay Together, который издан петербургским лейблом Maschina Records. Все песни альбома были написаны в соавторстве с Борисом Гребенщиковым, которого певица называет «хорошим английским поэтом».
«Все эти песни мы писали вместе с Борисом в конце 1984-го и в 1985 году. Мы не делали это специально. Просто у нас началась дружба. Я начала приезжать в Россию каждые три месяца. Рок-тусовка в Ленинграде была крутой! И мы с Борисом писали музыку вместе. Но потом, уже дома, я сделала запись в 1985 году на студии. Студия была в Малибу. Внутри автобуса! Прямо на океане», — рассказала ранее в интервью «Фонтанке» Стингрей.
Джоанна Стингрей в последние годы регулярно издаёт в России книги о своих поездках в СССР и участии в «красной рок-волне». «Фонтанка» презентовала главы этих книг. В 2019 году было опубликовано архивное интервью с Гребенщиковым, которое Стингрей взяла у лидера «Аквариума» в 1984 году и рассказ о первой поездке БГ в США. Тогда же «Фонтанка» «пригласила» Стингрей на её же свадьбу 1987 года с гитаристом группы «Кино» Георгием Каспаряном.
Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»