Джоанна Стингрей поёт Гребенщикова и «сходит с рельсов». Премьера клипа на песню 1985 года

Американская певица и большой друг музыкантов Ленинградского Рок-клуба Джоанна Стингрей презентует на «Фонтанке» свой новый видеоклип — ролик на песню 1985 года Off the Rails.

Видеоклип состоит из архивных записей Стингрей, которые она делала в 80-е годы, посещая СССР и общаясь с рок-музыкантами. «Мой друг кинорежиссёр Сергей Дебижев попросил своего студента снять клип. Автора видеоклипа зовут Илья Митрофанов», — пояснила Джоанна Стингрей.



Трек Off the Rails только что вышел на альбоме Stay Together, который издан петербургским лейблом Maschina Records. Все песни альбома были написаны в соавторстве с Борисом Гребенщиковым, которого певица называет «хорошим английским поэтом».