Белый дом дал свою версию переговоров Путина и Байдена

Вашингтон раскрыл подробности переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и прочими мерами в случае военной эскалации», — говорится в сообщении. Президент Байден призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине.
Президенты также обсудили российско-американский диалог по стратегической стабильности и проблемы кибербезопасности.
Переговоры продлились два часа. Общение лидеров России и США проходило в закрытом режиме. Журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет.
«Фонтанка» писала, что формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России находился в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.