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Белый дом дал свою версию переговоров Путина и Байдена

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Вашингтон раскрыл подробности переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и прочими мерами в случае военной эскалации», — говорится в сообщении. Президент Байден призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине.

Президенты также обсудили российско-американский диалог по стратегической стабильности и проблемы кибербезопасности.

Переговоры продлились два часа. Общение лидеров России и США проходило в закрытом режиме. Журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет.

«Фонтанка» писала, что формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России находился в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.

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Комментарии (11)

VKuser424431321
Как мило. Я растроган. А как же борьба за дерьмлкратию во всем мире? Господин пенсионер бидон ? Америка становиься смешнее и смешнее . Как же жевачка и демлкоатия. Убожество
Brevnault
«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и прочими мерами в случае военной эскалации»:
- If you fuck Ukraine, I will fuck Nord Stream. Understood?
- Yes!
Igor_VS
Уже опубликовали видео от Байдена. Там все цивильно. Люди были. У путина скромнее. Один был. Без красного карандаша.
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