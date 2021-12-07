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Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи вечером 7 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Формат телемоста при общении двух лидеров используется впервые. Путин находится в своей резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне. Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме.

Ранее сообщалось, что президенты собираются обсудить ситуацию на Украине и расширение НАТО на восток. Директор центра перспективных американских исследований МГИМО Максим Сучков в интервью «Фонтанке» оценил перспективы переговоров.

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Комментарии (15)

Local
"Ой,Вань,гляди,какие клоуны!.." (с)
Савва Морозов
— Я дико извиняюсь, но можете бить спокойны, господа президенты: вам таки да, никто не помещает! Наоборот, чтоб вы у нас здоровеньки булы!
— Кто это?
— Ой, ви меня не узнали! Это же я, Рабинович! Из русской мафии!
— Послушайте, мистер Рабинович!..
— Да вы беседуйте, беседуйте! Ой! Нет! Я извиняюсь, но я вас отключаю! У мене по срочному Одесса!
kоt-obormot
Вечерний дисскусионный клуб на "фонтанке" - обЪявляется откЪрытым.
Предлагаю вначале заслушать бывших граждан Украины...
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