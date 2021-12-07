Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи вечером 7 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.



Формат телемоста при общении двух лидеров используется впервые. Путин находится в своей резиденции в Сочи, Байден — в Белом доме в Вашингтоне. Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме.



Ранее сообщалось, что президенты собираются обсудить ситуацию на Украине и расширение НАТО на восток. Директор центра перспективных американских исследований МГИМО Максим Сучков в интервью «Фонтанке» оценил перспективы переговоров.

