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Адель выпустила новый альбом «30» — первый за шесть лет

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Четвертый альбом британской певицы вышел 19 ноября и стал ее первым релизом за шесть лет. Новая пластинка называется «30» и включает 12 треков, в том числе ранее вышедшие Hold On и Easy on Me. Последняя песня уже возглавила хит-парады в 23 странах мира.

Артистка посвятила альбом сыну Анджело. По словам Адель, когда она проходила через тяжелый развод, ребенок понимал, что происходит в ее жизни, хотя и был еще очень мал. В трек My Little Love встроен разговор Адель с сыном. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит певица своему ребенку.

Работа над альбомом помогла певице пережить расставание с мужем. В своем твиттере Адель писала, что воспринимает альбом «как друга, который приехал с бутылкой вина и едой, чтобы подбодрить» ее. «Мой мудрый друг, который всегда дает лучший совет, — сравнила 33-летняя звезда. — Друг, который не спал всю ночь и просто держал меня за руку, пока я безутешно рыдала, не зная почему».

Это первый полноценный релиз певицы с 2015 года. Прошлый альбом назывался «25», на 59-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» диск был признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшим вокальным поп-альбомом».

Ранее певица выпустила клип на песню Easy On Me. В музыкальном видео Адель прощается со старым домом в сельской местности и уезжает за рулем автомобиля с набитым вещами прицепом, из которого разлетаются ноты.

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Комментарии (1)

bbuz
Вероятно, все-таки 19 ноября, а не октября.
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