Адель выпустила новый альбом «30» — первый за шесть лет

Четвертый альбом британской певицы вышел 19 ноября и стал ее первым релизом за шесть лет. Новая пластинка называется «30» и включает 12 треков, в том числе ранее вышедшие Hold On и Easy on Me. Последняя песня уже возглавила хит-парады в 23 странах мира.



Артистка посвятила альбом сыну Анджело. По словам Адель, когда она проходила через тяжелый развод, ребенок понимал, что происходит в ее жизни, хотя и был еще очень мал. В трек My Little Love встроен разговор Адель с сыном. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит певица своему ребенку.