У Адель вышел первый клип за 6 лет. Видео снял режиссер ее работы Hello

Британская певица Адель выпустила новый сингл и видео к нему — песню Easy On Me, которая войдет в новый альбом артистки «30». В клипе певица прощается со старым домом в сельской местности, с которой ее связывают воспоминания, и уезжает за рулем автомобиля с набитым вещами прицепом, из которого разлетаются ноты.



Режиссером клипа стал 32-летний Ксавье Долан, автор видео к одному из самых громких хитов певицы — Hello. Премьера его дебютного фильма «Я убил свою маму» в 2009 году проходила на Каннском кинофестивале. С тех пор он трижды становился лауреатом премии «Сезар» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» («Мамочка»), «Лучшая режиссура» («Это всего лишь конец света») и «Лучший монтаж» («Это всего лишь конец света»), а также восьми наград Каннского кинофестиваля.