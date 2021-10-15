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У Адель вышел первый клип за 6 лет. Видео снял режиссер ее работы Hello

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Британская певица Адель выпустила новый сингл и видео к нему — песню Easy On Me, которая войдет в новый альбом артистки «30». В клипе певица прощается со старым домом в сельской местности, с которой ее связывают воспоминания, и уезжает за рулем автомобиля с набитым вещами прицепом, из которого разлетаются ноты.

Режиссером клипа стал 32-летний Ксавье Долан, автор видео к одному из самых громких хитов певицы — Hello. Премьера его дебютного фильма «Я убил свою маму» в 2009 году проходила на Каннском кинофестивале. С тех пор он трижды становился лауреатом премии «Сезар» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» («Мамочка»), «Лучшая режиссура» («Это всего лишь конец света») и «Лучший монтаж» («Это всего лишь конец света»), а также восьми наград Каннского кинофестиваля.

Автор: Adele / YouTube

Новый альбом Адель «30», как было ранее объявлено, выйдет 19 ноября, среди тем новых песен — расставание певицы с ее бывшим мужем.

Предыдущая пластинка певицы «25» вышла в 2015 году. На 59-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» диск был признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшим вокальным поп-альбомом».

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