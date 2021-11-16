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Одинокий очередник желает познакомиться. Останется ли молодежь Петербурга без доступного жилья?

Новые условия жилищных льгот для молодежи, анонсированные Смольным, грозят оставить часть претендентов за бортом. Очередники предрекают волну фиктивных разводов и уже ищут подходящих для программы партнеров — пока в шутку.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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Среди тех, кто рискует лишиться социальных выплат в рамках программы «Молодежи – доступное жилье», оказались одинокие очередники без детей, те, чья супруга или супруг не стоят в очереди, а также те, кому исполнится 36 лет (сейчас можно быть моложе этого возраста на момент вступления в программу — прим.ред.). Чиновники обещают вернуть «как было» и даже увеличить финансирование.

«Одинокий очередник 30 лет познакомится с очередницей до 35 лет для вступления в брак и реализации содействия в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». QR-код для регистрации брака в ЗАГС в наличии. Порядочность и оперативный раздел имущества гарантирую», - такое полушутливое объявление появилось в группе «ВКонтакте», посвященной вопросам жилищных программ Санкт-Петербурга. Как пояснила «Фонтанке» модератор и создатель сообщества «ФЗК» Елена Логинова, пост адресован участникам программы «Молодежи — доступное жилье», которые рискуют оказаться за бортом городской поддержки.

О том, что действие программы истекает в 2021 году, участникам напомнил Санкт-Петербургский центр доступного жилья. «Информируем Вас, что срок действия целевых программ «Молодежи – доступное жилье» заканчивается в 2021 году, и продление закона о программе не предусмотрено», - сообщила 15 ноября официальная страница ведомства «ВКонтакте».

Параллельно вопрос разбирали в Законодательном собрании. Глава комфина Алексей Корабельников, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, заверил, что жилищные программы продлят и соответствующий проект будет внесен на рассмотрение парламента губернатором города. То, что программа не сворачивается, подтвердил и новый вице-губернатор Анатолий Повелий, координирующий теперь жилищный блок.

Санкт-Петербургский центр доступного жилья на своей странице сообщает, что действующие сейчас механизмы содействия (а это рассрочка на квартиру от оператора, социальная выплата на покупки или строительство жилья и целевой жилищный заём), действительно, «сохранятся в виде отдельных инструментов, а на их реализацию будут направлены средства бюджета». Но в 2022 году могут быть изменены категории граждан, которые смогут воспользоваться вышеуказанными инструментами содействия, предупреждает ведомство.

Изменения отражены в проекте «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики» от 27 октября. В разъясняющей презентации Санкт-Петербургский центр доступного жилья называет три категории, которые не смогут получить социальную выплату. Это одинокие молодые люди, семьи, в которых есть неочередники и участники программы старше 35 лет.

О перспективах рассрочек и льготных займов не говорится. Но ЦДЖ настоятельно рекомендует участникам программы подавать заявку за займы прямо сейчас, чтоб воспользоваться ими в первом полугодии 2022 года. Благо, Смольный выделил на это деньги. При осенней корректировке бюджета на текущий год, как рассказывала «Фонтанка», на жилищные программы добавили еще более 8 млрд рублей. Львиная доля этих денег ушла как раз на программу «Молодежи — доступное жилье».

Но не все так просто. По словам Елены Логиновой, многие очередники, которые уже взяли ипотеку в расчете на выплату по программе «Молодежи — доступное жилье», по сути останутся без поддержки. Так, сейчас главное вступить в программу до 36 лет, а дальше можно ждать своей очереди и получить льготу хоть в 45. Если предложенные поправки в закон примут, требование быть в браке и иметь супруга-очередника, породит волну фиктивных разводов и браков, считает она. Неженатым просто не оставляют другого выхода. «Если читать новый закон буквально - одинокому очереднику без детей, кроме как в расселение коммуналок податься некуда. Исключение - ветераны и инвалиды», - считает Елена Логинова.

Предложение Смольного — не ждать выплату, а взять льготный заём прямо сейчас — это «вишенка на торте». Программа требует подтверждения доходов, а многие городские очередники вставали в очередь как малоимущие. По правилам, для признания малоимущей семья должна иметь не более двух прожиточных минимумов на человека, иначе её вычеркнут из городской очереди. Но от дохода зависит и сумма льготного займа. Например, одинокая мама с ребенком, зарабатывающая 44 тысячи рублей в месяц, получит в долг чуть более 2 млн рублей, чего не хватит даже на студию на окраине, рассказывает Елена Логинова.

«Фонтанка» адресовала вопросы очередников вице-губернатору по ЖКХ Анатолию Повелию. Тот заверил, что для решения вопроса уже создана рабочая группа с участием жилищного и юридического комитетов. Стратегическая цель – «сохранить все инструменты этих программ, чтобы все те категории, которые могли пользоваться этими инструментами, могли пользоваться и после 1 января 2022», подчеркнул Анатолий Повелий.

По его словам, финансирование жилищных программ, включая «Молодежи – доступное жилье», в 2022 году должно увеличиться «кратно». Но власти пока решают как сделать так, «чтобы никто не почувствовал неудобств из-за изменения юридических формулировок». На случай, если быстро прийти к согласию не удастся, предусмотрен «аварийный вариант» - программу продлят на год в нынешнем виде. Поделиться конкретикой чиновник пообещал «в ближайшее время». «Нужно просто подождать», - заключил он.

За время действия программы «Молодежи — доступное жилье», которой в этом году исполняется 20 лет, условия проживания были улучшены более чем у 33 тысяч семей. Было отремонтировано 20 жилых домов и выдано 13 млрд рублей целевых жилищных займов. Согласно данным на сайте ЦДЖ, социальную выплату по программе «Молодежи — доступное жилье» в 2021 году по получили 494 семьи на сумму 743,6 млн рублей. Льготными займами воспользовались 253 семьи на сумму 1,031 млрд рублей, возможностью приобрести жилье у оператора программы - 273 семьи.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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