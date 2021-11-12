Петербургский ЛГБТ-активист Кочетков* пополнил список СМИ-иноагентов

Минюст 12 ноября обновил реестр СМИ-иноагентов, включив туда ЛГБТ-активиста и правозащитника Игоря Кочеткова* (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента). Теперь в этом списке 95 пунктов.
Кочетков является одним из основателей «Российской ЛГБТ-сети»** (незарегистрированное объединение, выполняющее функции иноагента). Сама сеть 8 ноября была включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. С 2010 по 2012 годы был директором петербургской ЛГБТ-организации «Выход» (был признан иностранным агентом). В 2012 году баллотировался на пост уполномоченного по правам человека Петербурге.
* Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.
** Признано Минюстом РФ незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента.