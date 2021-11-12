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Петербургский ЛГБТ-активист Кочетков* пополнил список СМИ-иноагентов

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Минюст 12 ноября обновил реестр СМИ-иноагентов, включив туда ЛГБТ-активиста и правозащитника Игоря Кочеткова* (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента). Теперь в этом списке 95 пунктов.

Кочетков является одним из основателей «Российской ЛГБТ-сети»** (незарегистрированное объединение, выполняющее функции иноагента). Сама сеть 8 ноября была включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. С 2010 по 2012 годы был директором петербургской ЛГБТ-организации «Выход» (был признан иностранным агентом). В 2012 году баллотировался на пост уполномоченного по правам человека Петербурге.

* Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.

** Признано Минюстом РФ незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (3)

266621859
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за л.юбую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
154936542
Пока наши законодатели и общественные деятели топчутся вокруг этого простого закона, СМИ-иноагенты ежедневно поливают грязью российскую действительность, внося свой вклад в эту копилку неприятных дел...
dragvs
Третий рейх не сразу строился
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