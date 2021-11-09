«Не вижу оснований делать это». Признанный иноагентом адвокат Павлов* не собирается маркировать свои публикации

Адвокат Иван Павлов* (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента), который был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов, заявил, что не будет маркировать свои публикации.



«Я принял решение не маркировать свои сообщения в соцсетях как «иноагент». Не вижу оснований делать это. Я не признаю легитимным само решение о признании меня «иностранным агентом» и буду его оспаривать», — написал юрист 9 ноября в своем телеграм-канале.



«Фонтанка» писала, что реестр СМИ-иноагентов был пополнен накануне, 8 ноября. Помимо Павлова туда вошли несколько бывших сотрудников «Команды 29»: экс-глава медиаотдела организации Максим Заговора*, юрист Валерия Ветошкина*, адвокат Максим Оленичев* и Елена Скворцова*, занимавшаяся СММ.

