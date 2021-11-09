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«Не вижу оснований делать это». Признанный иноагентом адвокат Павлов* не собирается маркировать свои публикации

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Адвокат Иван Павлов* (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента), который был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов, заявил, что не будет маркировать свои публикации.

«Я принял решение не маркировать свои сообщения в соцсетях как «иноагент». Не вижу оснований делать это. Я не признаю легитимным само решение о признании меня «иностранным агентом» и буду его оспаривать», — написал юрист 9 ноября в своем телеграм-канале.

«Фонтанка» писала, что реестр СМИ-иноагентов был пополнен накануне, 8 ноября. Помимо Павлова туда вошли несколько бывших сотрудников «Команды 29»: экс-глава медиаотдела организации Максим Заговора*, юрист Валерия Ветошкина*, адвокат Максим Оленичев* и Елена Скворцова*, занимавшаяся СММ.

* Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.

Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, опасаясь статуса иноагента. Также Павлов был защитником в суде бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж. 7 сентября адвокат заявил, что был вынужден эмигрировать в Грузию.

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Комментарии (6)

rumet
молодец Павлов) получить от анонимного гэбэшного провокатора 1$ - и ты "иноагент", тогда как в думе и правительстве - сплошь экстра-агенты, продающие родину оптом и в розницу - ныкающие наворованные миллиарды на западных счетах, вывозящие семьи за кордон, скупающие там недвигу... но "это другое", вы не понимаити
Steam
Последнее время такая маркировка скорее говорит о качестве издания, в хорошем смысле этого слова.
Редко какие нормальные издания такой маркировкой не обладают.
Profi4Fun
Иноагентам пора уже разработать единый логотип, фирменный стиль слоган и запустить рекламную кампанию.
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