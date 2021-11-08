Минюст включил адвоката Ивана Павлова* и четверых экс-сотрудников «Команды 29» в список СМИ-иноагентов

Помимо Павлова, в перечень попали экс-глава медиаотдела организации Максим Заговора*, юрист Валерия Ветошкина*, адвокат Максим Оленичев* и Елена Скворцова*, занимавшаяся СММ.
В середине октября Минюст обратился в Адвокатскую палату Петербурга с просьбой лишить Ивана Павлова статуса адвоката. Сообщалось, что ведомство усматривает «признаки политической деятельности» в публикациях организаций, связанных с юристом. Кроме того, адвоката обвиняли в «односторонней и необъективной подаче информации» в СМИ о деле бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж.
Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, опасаясь статуса иноагента. Также Павлов был защитником в суде бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. 7 сентября адвокат заявил, что был вынужден эмигрировать в Грузию.
* Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.