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Минюст включил адвоката Ивана Павлова* и четверых экс-сотрудников «Команды 29» в список СМИ-иноагентов

Адвокат Иван Павлов* и еще несколько бывших сотрудников «Команды 29» оказались в списке СМИ-иноагентов. Минюст обновил реестр 8 ноября.

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Помимо Павлова, в перечень попали экс-глава медиаотдела организации Максим Заговора*, юрист Валерия Ветошкина*, адвокат Максим Оленичев* и Елена Скворцова*, занимавшаяся СММ.

В середине октября Минюст обратился в Адвокатскую палату Петербурга с просьбой лишить Ивана Павлова статуса адвоката. Сообщалось, что ведомство усматривает «признаки политической деятельности» в публикациях организаций, связанных с юристом. Кроме того, адвоката обвиняли в «односторонней и необъективной подаче информации» в СМИ о деле бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж.

Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, опасаясь статуса иноагента. Также Павлов был защитником в суде бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. 7 сентября адвокат заявил, что был вынужден эмигрировать в Грузию.

* Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.

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Комментарии (10)

260982941
Если хочешь побить собаку, палка всегда найдется. Организация ликвидирована - на каком основании ее бывших участников можно заклеймить этим статусом? Есть ли "пресекательный срок", после истечения которого физлицо, когда-то имевшее отношение к тому или иному иноагенту, уже не подпадает под карательные санкции? Или сорок лет назад пересекся с иноагентом, и с тех пор навсегда им остался?
263816691
Кто то прям из кожи вон лезет перед Путиным. А для Путина ни Навальный, ни тем более эти персонажи никакой угрозы не предоставляют. Оставьте их в покое и будет вам счастье. Слишком усердным урок Сталинской эпохи. Вас не пощадит время. Поверьте. И успокойтесь.
dragvs
Тем временем:
"Сотни российских чиновников получили субсидии на жилье как нуждающиеся. Среди них глава Минпросвещения и заместители министров спорта, экономики и культуры"

В Кремле уже заявили что они как обычно ничего не знают.
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