«Могут посадить, я понимаю». Правозащитник Лев Пономарёв* стал первым оштрафованным «физлицом-иноагентом»

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Правозащитник, бывший член президентского Совета по правам человека Лев Пономарёв* оштрафован на 10 000 рублей Хорошевским районным судом Москвы за отсутствие обязательных маркировок иноагента в соцсетях. Об этом «Фонтанке» рассказал сам Пономарёв 8 ноября.

«Ну слава богу, что только один штраф (смеётся). Они же у меня там насчитали 30 с чем-то нарушений! Но штраф сделали один. Спасибо родной партии и правительству! Будем оспаривать», — сказал правозащитник.



Фото: скриншот YouTube / «Яблоко TV» Поделиться Поделиться







При этом Лев Пономарёв отметил, что требование обязательно маркировать все свои публикации текстом о том, что сообщение создано иноагентом, привело к тому, что он стал гораздо меньше писать в соцсетях.



«Своё поведение в соцсетях я давно уже изменил. Я не готов платить штрафы, а потом получить ещё и уголовку. Я просто перестал быть в Facebook. Я там есть, только когда там публикуется моя статья. Но когда хочется что-то перепостить, обратить внимание на проблему, я этого уже не делаю. Не буду же я каждый раз, когда хочу перепостить, писать эту длинную фразу (лица, включённые в реестр СМИ-иноагентов, обязаны каждую свою публикацию сопровождать текстом о том, что сообщение создано иноагентом. — Прим. ред.). Ну это же унизительно. Да и некогда мне. И в этом смысле меня уже нет на Facebook», — уточнил Пономарёв.

При этом создатель ныне ликвидированного движения «За права человека»** (включено в список НКО-иноагентов в феврале 2019 года, в ноябре того же года ликвидировано решением Верховного суда) осознаёт, что может быть привлечён и к уголовной ответственности в случае новых претензий в рамках Административного кодекса.

«Удивлюсь ли я, если всё равно дойдёт до уголовки? Нет. Я в этой стране ничему уже не удивляюсь. Могут посадить, я понимаю. Есть такая угроза при моём активном образе жизни для старичка (улыбается)», — добавил Лев Пономарёв.



Правозащитник стал первым физлицом-иноагентом, кто был оштрафован за несоблюдение требований законодательства об иноагентах. На данный момент в известном списке Минюста уже 88 имён, в том числе 56 физлиц-иноагентов.

Лев Пономарёв был включён в этот список как физлицо-иноагент самым первым ещё в конце 2020 года. Последними в список в середине октября были включены «Росбалт»*** и Republic*** (внесены в перечень СМИ-иноагентов в 2021 году).

Новые имена появлялись каждую пятницу до тех пор, пока лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов 21 октября не задал публично вопрос президенту Владимиру Путину о возможности пересмотра норм нашумевшего закона.

* Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом в 2020 году. ** Включено в перечень НКО-иноагентов и ликвидировано в 2019 году. *** Внесены в список СМИ-иноагентов в 2021 году.