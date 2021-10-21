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«Массовой записи нет». Путин заявил о необходимости совершенствовать закон об иноагентах

Путин: Закон об иноагентах нужно совершенствовать

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Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать закон об иноагентах. Об этом он заявил 21 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

Путин пообещал «посмотреть» размытые критерии закона.

«Я постоянно даю такие поручения администрации президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им», — сказал глава государства в ответ на вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

При этом он отметил, что «массовой записи в иноагенты» в России нет. «Опасность этого сильно преувеличена», — считает президент.

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Комментарии (6)

LiChaBaTa
Путин похоже уже оторван от реальности напрочь. Ну, удачи ему..
panikspb
А если кто из учёных в РФ Нобелевскую премию получит - он иноагент? Или всё зависит от того как к власти относится?
graail
Коли сам занялся этим вопросом то теперь полный абзац настанет...........
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