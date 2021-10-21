«Массовой записи нет». Путин заявил о необходимости совершенствовать закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать закон об иноагентах. Об этом он заявил 21 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».



Путин пообещал «посмотреть» размытые критерии закона.



«Я постоянно даю такие поручения администрации президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им», — сказал глава государства в ответ на вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.



При этом он отметил, что «массовой записи в иноагенты» в России нет. «Опасность этого сильно преувеличена», — считает президент.

