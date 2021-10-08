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Кто такой Дмитрий Муратов, который получил Нобелевскую премию мира

Кремль назвал Нобелевскую премию Дмитрия Муратова заслуженной, а его самого — талантливым и смелым.

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Дмитрий Муратов<br /><br />автор фото Александр Миридонов/«Коммерсантъ»
Дмитрий Муратов

автор фото Александр Миридонов/«Коммерсантъ»
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Нобелевский комитет вручил премию мира россиянину Дмитрию Муратову — редактору «Новой газеты», с которой его имя неразрывно связано. Он был одним из учредителей издания в начале 90-х. Также долгое время Муратов занимал пост главного редактора: сначала с 1995-го по 2017-й, а затем снова вернулся в кресло главреда в 2019-м.

Свою журналистскую карьеру будущий Нобелевский лауреат начал в газете «Волжский комсомолец», откуда затем перебрался в «Комсомольскую правду». На новом месте он дослужился до редактора отдела информации. Однако несогласие с политикой издания подтолкнуло его к созданию журналистского объединения, из которого позже родилась «Новая ежедневная газета», ставшая впоследствии «Новой газетой». За плечами Муратова работа специальным корреспондентом во время боевых действий в Чечне в 1994–1995 годах. Он также пробовал свои силы и на телевидении — на НТВ и ОРТВ.

Дмитрий Муратов часто высказывает свое мнение по злободневным вопросам. Так, журналист выступил против политики России в Крыму, поддержал протесты в Белоруссии, выступил в защиту руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

Главред «Новой газеты» в 2004 году вступил в партию «Яблоко» и даже входил в ее избирательный список на выборах.

По образованию Муратов — филолог. В 1983 году он закончил Государственный университет в Куйбышеве, где он и родился.

Дмитрий Муратов<br /><br />автор фото Александр Миридонов/«Коммерсантъ»
Дмитрий Муратов

автор фото Александр Миридонов/«Коммерсантъ»

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Комментарии (2)

Opus
Поздравляю! Круто!
CET
БРАВО, Дмитрий Муратов! Скрипя зубами "Кремль назвал Нобелевскую премию Дмитрия Муратова заслуженной, а его самого — талантливым и смелым." Неуспели задавить, замарать, посадить ...
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