Кто такой Дмитрий Муратов, который получил Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет вручил премию мира россиянину Дмитрию Муратову — редактору «Новой газеты», с которой его имя неразрывно связано. Он был одним из учредителей издания в начале 90-х. Также долгое время Муратов занимал пост главного редактора: сначала с 1995-го по 2017-й, а затем снова вернулся в кресло главреда в 2019-м.



Свою журналистскую карьеру будущий Нобелевский лауреат начал в газете «Волжский комсомолец», откуда затем перебрался в «Комсомольскую правду». На новом месте он дослужился до редактора отдела информации. Однако несогласие с политикой издания подтолкнуло его к созданию журналистского объединения, из которого позже родилась «Новая ежедневная газета», ставшая впоследствии «Новой газетой». За плечами Муратова работа специальным корреспондентом во время боевых действий в Чечне в 1994–1995 годах. Он также пробовал свои силы и на телевидении — на НТВ и ОРТВ.