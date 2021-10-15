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Минюст включил в список иноагентов издания Republic* и «Росбалт»*

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Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что расширило реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Обновленный список появился на сайте ведомства 15 октября.

В перечень были включены юридические лица сайтов Republic* («Москоу Диджитал Медиа») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента) и «Росбалт»* («РС-Балт») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента).

«Разумеется, у Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков», — написал в своем Telegram-аккаунте главный редактор издания Дмитрий Колезев.

*СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (11)

VKuser12174408
Значит, достойные, правдивые издания, раз их гниль в "иноагенты" включила. Надо будет почитать-посмотреть обязательно...
261844081
Это один из примеров палочной системы, которая сгноила всё, сами посмотрите статистику)
v777
Даже не смешно. Главное, Соловьев с недвижной и видом на жительство в Италии настоящий патриот!
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