Минюст включил в список иноагентов издания Republic* и «Росбалт»*

Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что расширило реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Обновленный список появился на сайте ведомства 15 октября.
В перечень были включены юридические лица сайтов Republic* («Москоу Диджитал Медиа») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента) и «Росбалт»* («РС-Балт») (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента).
«Разумеется, у Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков», — написал в своем Telegram-аккаунте главный редактор издания Дмитрий Колезев.
*СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов.