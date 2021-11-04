Роскомнадзор отказался регистрировать «Псковскую губернию» как СМИ из-за статуса иноагента учредителя

Роскомнадзор счел основанием для отказа в регистрации СМИ наличие у учредителя статуса иностранного агента. Об этом 4 ноября рассказал «Фонтанке» главред газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин* (включен в реестр СМИ-иноагентов).

Камалягин оспаривает в судебном порядке отказ Роскомнадзора регистрировать в качестве СМИ сайт издания «Псковской губернии». «Я полтора года подаю им заявления, чтобы они зарегистрировали наш сайт как СМИ. Мы приостановили печатную версию в начале прошлого года и параллельно подали заявление, чтобы они выдали нам свидетельство на электронное СМИ», — рассказал собеседник, пояснив, что раньше у сайта и газеты было одно свидетельство о регистрации СМИ.

С февраля Камалягин подавал документы в Роскомнадзор, однако ведомство по разным причинам отказывало заявителю. В июне журналист подал документы в пятый раз, и уже тогда надзорное ведомство объяснило, что он не может учреждать СМИ в соответствии со статьей 19.1 закона о СМИ, но никаких разъяснений не дало.



«Подробности стали известны только сегодня. В сентябре я подал иск о признании отказа недействительным, и сегодня наконец [Роскомнадзор] прислал мне на почту возражения, потому что 12 ноября начинается основное заседание», — пояснил Камалягин.



Указанная Роскомнадзором статья о СМИ запрещает иностранным лицам контролировать учредителя СМИ или саму редакцию, устанавливать в любой форме контроль над учредителем или редакцией, а также фактически определять принимаемые ими решения. Включение Камалягина в реестр иноагентов ведомство расценило как наличие такого косвенного контроля.



Напомним, статус иноагента журналист получил из-за двух денежных переводов: на 4 и на 8 тысяч рублей.



* Камалягин Денис Николаевич включён в реестр СМИ-иноагентов в декабре 2020 года.

