РКН составил протоколы на экс-главреда «Проекта»* и издателя «Медиазоны»**. Они якобы нарушили порядок деятельности иноагента

Роскомнадзор составил протоколы в отношении бывшего главреда «Проекта»* (нежелательная организация в РФ) Романа Баданина** (признан в РФ иноагентом) и издателя «Медиазоны»** Петра Верзилова** (он и издание признаны в РФ СМИ-иноагентами). Они якобы нарушили порядок деятельности СМИ-иноагента, сообщает 12 ноября «Интерфакс».
Как рассказали агентству в Головинском суде Москвы, рассмотрение дела Верзилова назначено на 6 декабря. Согласно данным картотеки Чертановского суда, заседание по протоколу Баданина пройдет 1 декабря.
Ранее правозащитник Лев Пономарев** (признан в РФ физлицом — СМИ-иноагентом) стал первым физлицом-иноагентом, оштрафованным за отсутствие обязательных маркировок иноагента в соцсетях. Это стоило ему 10 тысяч рублей.
Напомним, в середине июля Генпрокуратура РФ признала деятельность НПО «Проект Медиа» нежелательной в России. Параллельно с этим Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов «Проекта», включая главного редактора Романа Баданина. Сам он покинул Россию, заявив, что не вернется на родину и собирается вывозить сотрудников. В конце октября сайт «Проекта» заблокировали.
«Медиазону» и Верзилова внесли в реестр иноагентов 29 сентября.
*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории РФ.
**Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.