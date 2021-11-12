РКН составил протоколы на экс-главреда «Проекта»* и издателя «Медиазоны»**. Они якобы нарушили порядок деятельности иноагента

Роскомнадзор составил протоколы в отношении бывшего главреда «Проекта»* (нежелательная организация в РФ) Романа Баданина** (признан в РФ иноагентом) и издателя «Медиазоны»** Петра Верзилова** (он и издание признаны в РФ СМИ-иноагентами). Они якобы нарушили порядок деятельности СМИ-иноагента, сообщает 12 ноября «Интерфакс».

Как рассказали агентству в Головинском суде Москвы, рассмотрение дела Верзилова назначено на 6 декабря. Согласно данным картотеки Чертановского суда, заседание по протоколу Баданина пройдет 1 декабря.

