Главный редактор «Проект Медиа»* Роман Баданин* не вернется в Россию и собирается вывозить сотрудников

Главный редактор и основатель американской признанной нежелательной в России НПО «Проект Медиа»* Роман Баданин*, включенный в реестр лиц СМИ-иноагентов, покинул Россию и намерен вывезти сотрудников в близлежащую страну. Об этом он 29 июля рассказал Reuters.

Сейчас Баданин находится в Нью-Йорке, но отметил, что это временно, а в Россию пока возвращаться не планирует, опасаясь уголовного преследования.



«Мы пытаемся вывезти персонал в одну из соседних стран», — сказал Баданин.



Он также добавил, что еще не определился с местом своего постоянного проживания. Баданин был в отпуске с женой и детьми за границей, когда «Проект» был признан нежелательной организацией, и решил не возвращаться в Россию».

