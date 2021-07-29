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Главный редактор «Проект Медиа»* Роман Баданин* не вернется в Россию и собирается вывозить сотрудников

Главный редактор и основатель американской признанной нежелательной в России НПО «Проект Медиа»* Роман Баданин*, включенный в реестр лиц СМИ-иноагентов, покинул Россию и намерен вывезти сотрудников в близлежащую страну. Об этом он 29 июля рассказал Reuters.

Сейчас Баданин находится в Нью-Йорке, но отметил, что это временно, а в Россию пока возвращаться не планирует, опасаясь уголовного преследования.

«Мы пытаемся вывезти персонал в одну из соседних стран», — сказал Баданин.

Он также добавил, что еще не определился с местом своего постоянного проживания. Баданин был в отпуске с женой и детьми за границей, когда «Проект» был признан нежелательной организацией, и решил не возвращаться в Россию».

15 июля Генпрокуратура РФ признала деятельность НПО «Проект Медиа» нежелательной в России. Согласно закону, тем, кто будет работать на это издание, грозит административное наказание. Обычные граждане должны будут заплатить штраф до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, организации — до 100 тысяч. За многократными правонарушениями последует уголовное дело.

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

*Лицо, включенное в реестр СМИ — иностранных агентов.

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Комментарии (5)

Igor_VS
Соревнуемся с батькой. Кто больше выгонит. Надои нефти ничуть не оскудеют.
Strelets 77
Да, уже и так. Очень много учёных заграницей.
dyadenka
Скорее бы все туда перебрались. Воздух стал бы чище.
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