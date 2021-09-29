Минюст внес в список иноагентов «ОВД-Инфо» и «Медиазону», а также еще 22 человека

Министерство юстиции РФ включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект «ОВД-Инфо». Информация об этом появилась на сайте ведомства 29 сентября.
«Во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект "ОВД-Инфо"», — гласит сообщение.
Кроме того, в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, вошли издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, а также сама «Медиазона», которая указана в реестре как ООО «ЗП» (юридическое лицо медиа).
Также в список иноагентов попали члены движения в защиту прав избирателей «Голос» (включен в реестр иноагентов в августе 2021 года). Почти все они являются региональными координаторами организации, включая Полину Костылеву из Петербурга.