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Минюст внес в список иноагентов «ОВД-Инфо» и «Медиазону», а также еще 22 человека

Минюст РФ пополнил список иноагентов. В него вошли правозащитный проект «ОВД-Инфо», издание «Медиазона», а также его издатель Петр Верзилов и главред Сергей Смирнов.

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Министерство юстиции РФ включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект «ОВД-Инфо». Информация об этом появилась на сайте ведомства 29 сентября.

«Во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект "ОВД-Инфо"», — гласит сообщение.

Кроме того, в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, вошли издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов, а также сама «Медиазона», которая указана в реестре как ООО «ЗП» (юридическое лицо медиа).

Также в список иноагентов попали члены движения в защиту прав избирателей «Голос» (включен в реестр иноагентов в августе 2021 года). Почти все они являются региональными координаторами организации, включая Полину Костылеву из Петербурга.

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Комментарии (2)

Skazochny
трусливая оккупационная власть
Yelda
Давайте запишим в иноагенты всех россиян, которые не получают зарплату от государства, которое получает свои доходы за счёт экспорта в западные страны? Ой.
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