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Роскомнадзор заблокировал сайт «Проекта»*. Летом издание признали нежелательным

Сайт издания «Проект»* заблокировали по требованию Генпрокуратуры

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт издания «Проект»*, признанного ранее нежелательной организацией в РФ. О блокировке портала со ссылкой на телеграм-канал ЧТД 28 октября сообщает «Новая газета».

В реестре надзорного ведомства указывается, что доступ к сайту «Проекта» был ограничен 26 октября.

Напомним, в середине июля Генпрокуратура РФ признала деятельность НПО «Проект Медиа» нежелательной в России. Согласно закону, тем, кто будет работать на это издание, грозит административное наказание. Обычные граждане должны будут заплатить штраф до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, организации — до 100 тысяч. За многократными правонарушениями последует уголовное дело.

Параллельно с этим Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов «Проекта», включая главного редактора Романа Баданина** (признан физлицом — СМИ-иноагентом). Сам он покинул Россию, заявив, что не вернется на родину и собирается вывозить сотрудников.

*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории РФ

**Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Комментарии (2)

Opioman
Вот интересно почему Генпрокуратура работает лишь на определённых людей? Они тоже в единой России?
Эд Хэммет
Сегодня у нас крайне нежелательно всё, что мешает власть предержащим надёжно удерживать её. Россия направила Google за 10 лет больше запросов на удаление контента, чем все другие страны вместе взятые.
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