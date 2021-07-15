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Генпрокуратура признала нежелательной работу «Проект Медиа»*

Главный редактор «Проект Медиа» признан иностранным агентом

Генпрокуратура РФ признала деятельность американской НПО «Проект Медиа»* нежелательной в России. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости.

Согласно закону, тем, кто будет работать на это издание, грозит административное наказание. Обычные граждане должны будут заплатить штраф до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, организации — до 100 тысяч. За многократными правонарушениями последует уголовное дело.

Помимо этого, Минюст РФ включил в реестр лиц — СМИ-иноагентов основателя и главного редактора «Проект Медиа» Романа Баданина. В список также вошла главный редактор «Открытых медиа»* Юлия Ярош.


*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

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Комментарии (3)

Набеглов
По сообщению информационного агентства =вырезано цензурой=, признанного иностранным агентом, сегодня ликвидировано неправительственное объединение =вырезано цензурой=, признанное нежелательной организацией, которое в минувшую пятницу распространило пресс-релиз об аннулировании государственной регистрации сообщества =вырезано цензурой=, признанного экстремистской и террористической организацией.
pavas
Verboten! Verboten! Verboten!
Cвифт
.... надеюсь это не отразится на их публикациях, последняя прикрыла поставки леса из Сибири IKEA.
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