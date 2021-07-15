Генпрокуратура признала нежелательной работу «Проект Медиа»*

Генпрокуратура РФ признала деятельность американской НПО «Проект Медиа»* нежелательной в России. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости.
Согласно закону, тем, кто будет работать на это издание, грозит административное наказание. Обычные граждане должны будут заплатить штраф до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, организации — до 100 тысяч. За многократными правонарушениями последует уголовное дело.
Помимо этого, Минюст РФ включил в реестр лиц — СМИ-иноагентов основателя и главного редактора «Проект Медиа» Романа Баданина. В список также вошла главный редактор «Открытых медиа»* Юлия Ярош.
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.