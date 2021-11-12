Вышел официальный тизер продолжения «Секса в большом городе»

Кинокомпания HBO 12 ноября опубликовала официальный тизер сериала «И просто так». Это продолжение культового «Секса в большом городе», рассказывающее о жизни знакомых зрителям теперь уже 50-летних жительниц Нью-Йорка.

Как и предупреждали создатели сериала, классическая четверка героинь распалась. Среди них больше нет Саманты Джонс, так как исполнительница роли сексапильной блондинки актриса Ким Кэттролл отказалась от съемок. Вместо нее в кадре появляются новые женские персонажи — афроамериканка и азиатка. Главные роли в сериале все так же сыграют Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс).