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Вышел официальный тизер продолжения «Секса в большом городе»

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Кинокомпания HBO 12 ноября опубликовала официальный тизер сериала «И просто так». Это продолжение культового «Секса в большом городе», рассказывающее о жизни знакомых зрителям теперь уже 50-летних жительниц Нью-Йорка.

Как и предупреждали создатели сериала, классическая четверка героинь распалась. Среди них больше нет Саманты Джонс, так как исполнительница роли сексапильной блондинки актриса Ким Кэттролл отказалась от съемок. Вместо нее в кадре появляются новые женские персонажи — афроамериканка и азиатка. Главные роли в сериале все так же сыграют Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс).

Тизер сопровождает закадровый голос Кэрри — примечательно, что в русской версии озвучки у нее тот же голос, что и во всех сезонах «СБГ». Она говорит о том, что жизнь полна сюрпризов. «Начинается новая глава», — многообещающе провозглашает героиня.

Исполнительным продюсером нового сериала выступит создатель «Секса в большом городе» Майкл Патрик Кинг.

Сериал «И просто так» выйдет на HBO 9 декабря. Как ранее сообщала «Фонтанка», его могут продлить на несколько сезонов.

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Комментарии (3)

Гоша Белградский
В нашем городе этот "секс" просто непрерывный...
Денеб
Судя по содержанию, следовало бы назвать его "Секс после пятидесяти"....
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