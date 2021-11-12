Вышел официальный тизер продолжения «Секса в большом городе»

Кинокомпания HBO 12 ноября опубликовала официальный тизер сериала «И просто так». Это продолжение культового «Секса в большом городе», рассказывающее о жизни знакомых зрителям теперь уже 50-летних жительниц Нью-Йорка.
Как и предупреждали создатели сериала, классическая четверка героинь распалась. Среди них больше нет Саманты Джонс, так как исполнительница роли сексапильной блондинки актриса Ким Кэттролл отказалась от съемок. Вместо нее в кадре появляются новые женские персонажи — афроамериканка и азиатка. Главные роли в сериале все так же сыграют Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс).
Тизер сопровождает закадровый голос Кэрри — примечательно, что в русской версии озвучки у нее тот же голос, что и во всех сезонах «СБГ». Она говорит о том, что жизнь полна сюрпризов. «Начинается новая глава», — многообещающе провозглашает героиня.
Исполнительным продюсером нового сериала выступит создатель «Секса в большом городе» Майкл Патрик Кинг.
Сериал «И просто так» выйдет на HBO 9 декабря. Как ранее сообщала «Фонтанка», его могут продлить на несколько сезонов.