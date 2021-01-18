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В новом «Сексе в большом городе» Саманту заменят две новые героини

Вместо Саманты Джонс, исполнительница роли которой актриса Ким Кэттролл отказалась принимать участие в съёмках в продолжении популярного сериала «Секс в большом городе», появятся две новые героини: «сильная, влиятельная афроамериканка» и женщина азиатского происхождения. По мнению создателей шоу, такой ход поможет сделать его более близким молодому поколению и отобразить реалии современной жизни.

«Нелепо, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, была показана исключительно глазами белых женщин», — отметил собеседник издания Mail, знакомый с происходящим на съёмочной площадке сериала. О том, кто может сыграть новых персонажей, пока что не сообщается.

О том, что «Секс в большом городе» официально получит продолжение, стало известно 11 января. Героини — Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис) и Миранда Хоббс (Синтия Никсон) — продолжат дружить, работать и искать любовные приключения в свои 50. Съёмки весной 2021 года должны начаться в Нью-Йорке, при этом точная дата релиза не сообщается. Планируется, что новые серии выйдут на стриминговом сервисе HBO Max.

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Комментарии (4)

Димьян Бесс
Без Саманты это будет лишь жалкой копией. Что-то мне подсказывает, что эти две небелые и будут главными героинями, а старушки будут где-то на подхвате. Предрекаю пару сезонов.
carkorea
Какие 50 ?? Им по фильму в 2000 было 35-38, а Саманте 45 . Вот и прибавьте 20 . Женщины 55-58 будут крутить романы ((( Как говорится. не пытайтесь себе это представить . Саре Джессике Паркер сейчас почти 56 , Кристин Девис тоже почти 56, Синтии Никсон почти 55. Почему почти - у них через месяц -два ДР . Вобщем похождения дам постклимактерического возраста . Мистер Биг наверно вообще в каталке будет ездить ))
васисуалий
в 50 и туда же... смахни плесень и вари борщ внукам, какой блин секс...
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