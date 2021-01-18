В новом «Сексе в большом городе» Саманту заменят две новые героини

Вместо Саманты Джонс, исполнительница роли которой актриса Ким Кэттролл отказалась принимать участие в съёмках в продолжении популярного сериала «Секс в большом городе», появятся две новые героини: «сильная, влиятельная афроамериканка» и женщина азиатского происхождения. По мнению создателей шоу, такой ход поможет сделать его более близким молодому поколению и отобразить реалии современной жизни.



«Нелепо, что жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, была показана исключительно глазами белых женщин», — отметил собеседник издания Mail, знакомый с происходящим на съёмочной площадке сериала. О том, кто может сыграть новых персонажей, пока что не сообщается.

