Продолжение «Секса в большом городе» может стать многосезонным проектом

Продолжение «Секса в большом городе» планируется сделать многосезонным. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на одного из старших продюсеров. Зрителям проекта And just like that… («А затем...») стоит ждать как минимум второго сезона, уверил источник.
Сообщается, что хотя актриса Ким Кэролл всё ещё отказывается вернуться к роли Саманты Джонс, «двери перед ней всегда открыты». Она может присоединиться к составу продолжения культового сериала, как только этого захочет.
Но и без этого меньше героинь не станет: в каст взяли двух новых актрис, одна из которых сыграет «сильную, влиятельную афроамериканку», вторая — женщину азиатского происхождения. Объясняя такое решение, один из создателей проекта назвал нелепым то, что до этого «жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, была показана исключительно глазами белых женщин».
О том, что «Секс в большом городе» получил продолжение, официально стало известно в начале 2021 года. Информацию подтвердила Сара Джессика Паркер, выложив ролик у себя в Instagram. В десяти получасовых сериях будет рассказано о жизни Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис) и Миранды Хоббс (Синтия Никсон) после 50 лет. Каждой из актрис заплатят по миллиону долларов за эпизод.
Оригинальный комедийно-драматический сериал «Секс в большом городе», состоящий из 6 сезонов, выходил на HBO с 1998 по 2004 год и создавался по мотивам одноимённой книги журналистки Кэндис Бушнелл.