Продолжение «Секса в большом городе» может стать многосезонным проектом

Продолжение «Секса в большом городе» планируется сделать многосезонным. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на одного из старших продюсеров. Зрителям проекта And just like that… («А затем...») стоит ждать как минимум второго сезона, уверил источник.



Сообщается, что хотя актриса Ким Кэролл всё ещё отказывается вернуться к роли Саманты Джонс, «двери перед ней всегда открыты». Она может присоединиться к составу продолжения культового сериала, как только этого захочет.



Но и без этого меньше героинь не станет: в каст взяли двух новых актрис, одна из которых сыграет «сильную, влиятельную афроамериканку», вторая — женщину азиатского происхождения. Объясняя такое решение, один из создателей проекта назвал нелепым то, что до этого «жизнь в таком плавильном котле, как Нью-Йорк, была показана исключительно глазами белых женщин».