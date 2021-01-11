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«Секс в большом городе» получил продолжение. Уже можно посмотреть тизер

«Секс в большом городе» официально получил продолжение. Информацию об этом подтвердила исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер 11 января, выложив в Instagram тизер. Виды Нью-Йорка в ролике перемежаются и фразами «And just like that…» («А затем») и «The story continues» («История продолжается»), которые появляются на экране компьютера.

Как пишет Variety, новые серии культового телепроекта расскажут о жизни Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис) и Миранды Хоббс (Синтия Никсон) в их 50. Исполнительница роли Саманты Джонс актриса Ким Кэттролл не примет участия в съёмках. Зрителей ждут десять получасовых эпизодов. Их съемки весной 2021 года стартуют в Нью-Йорке, точная дата релиза не сообщается. Серии должны выйти на стриминговом сервисе HBO Max.

Оригинальный комедийно-драматический сериал «Секс в большом городе» создавался HBO на основе одноимённой книги журналистки Кэндис Бушнелл 1997 года и выходил с 1998 по 2004 год. В 2008 и 2010 годах вышли два полнометражных фильма.

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