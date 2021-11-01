«Большая книга» открыла на месяц бесплатный доступ к изданиям номинантов

Национальная литературная премия «Большая книга» с 1 ноября открывает свободный доступ к книгам финалистов премии, выложенным на ЛитРес. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.



В финал «Большой книги» в этом году вышли тринадцать авторов: Наринэ Абгарян («Симон»), Марина Степнова («Сад»), Евгений Водолазкин («Оправдание острова»), Алексей Поляринов («Риф»), Леонид Юзефович («Филэллин»), Михаил Гиголашвили («Кока»), Юрий Буйда («Сады Виверны»), Дмитрий Бавильский («Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах»), Виктор Ремизов («Вечная мерзлота»), Владимир Паперный («Архив Шульца»), Майя Кучерская («Лесков. Прозеванный гений»), Оксана Васякина («Рана»), Андрей Дмитриев («Этот Берег»).

