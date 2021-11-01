«Большая книга» открыла на месяц бесплатный доступ к изданиям номинантов

Национальная литературная премия «Большая книга» с 1 ноября открывает свободный доступ к книгам финалистов премии, выложенным на ЛитРес. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
В финал «Большой книги» в этом году вышли тринадцать авторов: Наринэ Абгарян («Симон»), Марина Степнова («Сад»), Евгений Водолазкин («Оправдание острова»), Алексей Поляринов («Риф»), Леонид Юзефович («Филэллин»), Михаил Гиголашвили («Кока»), Юрий Буйда («Сады Виверны»), Дмитрий Бавильский («Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах»), Виктор Ремизов («Вечная мерзлота»), Владимир Паперный («Архив Шульца»), Майя Кучерская («Лесков. Прозеванный гений»), Оксана Васякина («Рана»), Андрей Дмитриев («Этот Берег»).
По ссылке любой желающий может получить промокод, прочитать произведения и проголосовать за понравившегося автора. Эти голоса выявят победителя читательского конкурса «Большой книги». Народное голосование, которое определит три лучших произведения года, завершится 1 декабря в 12:00.
В 2020 году лауреатами читательского голосования «Большой книги» стали Михаил Елизаров («Земля»), Дина Рубина («Наполеонов обоз») и Алексей Макушинский («Предместья мысли. Философическая прогулка»).
Победителей премии «Большая книга» традиционно объявляют в конце года. Согласно положению, премию «Большая книга» получают три лауреата, между которыми распределяются призы в размере трёх, полутора и одного миллиона рублей. Литературный конкурс проводится с 2005 года.