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«Большая книга» назвала имена финалистов

Литературная премия «Большая книга» объявила шорт-лист. Список финалистов появился на официальном сайте 16 июня.

В короткий список пробились: роман «Сад» Марины Степновой, «Архив Шульца» Владимира Паперного, «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова, «Симон» Наринэ Абгарян, «Сады Виверны» Юрия Буйды. Также в лидерах оказался роман Михаила Гиголашвили «Кока» — продолжение его эпопеи о потерянных людях и наркотиках «Чертово колесо», который был одним из фаворитов премии «Национальный бестселлер». Помимо этого в шорт-листе — «Риф» переводчика «Бесконечной шутки» Алексея Поляринова, «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина, «Филэллин» Леонида Юзефовича. Рассказы о достопримечательностях Италии «Желание быть городом» Дмитрия Бавильского, исследование «Лесков. Прозёванный гений» Майи Кучерской, «Этот берег» Андрея Дмитриева и «Рано» Оксаны Васякиной также претендуют на награду.

Согласно положению, премию «Большая книга» получают три лауреата, между которыми распределяются призы в размере трёх, полутора и одного миллиона рублей. Литературный конкурс проводится с 2005 года. Также существуют «Приз читательских симпатий» и награда, вручаемая «за вклад в литературу».

В составе профессионального жюри — журналисты, литераторы, предприниматели и издатели. Народное голосование за фаворитов проходит на сайте LiveLib.

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