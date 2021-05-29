Премию «Национальный бестселлер» 29 мая получил писатель Александр Пелевин — сообщает корреспондент «Фонтанки» с места проведения церемонии. Решение, по его словам, приняли в последний момент: члены Малого жюри весь вечер отдавали голоса за разные романы. Точку поставил голос председателя — руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григория Ивлиева.

Во время открытого голосования на церемонии в «Доме актёра» лидер группы «Альянс» Игорь Журавлёв (он первым из членов жюри оглашал свой выбор) признался, что больше всего ему понравились «драйвовые» сюжеты «Плейлиста волонтёра» Мршавко Шталича, «Коко» Михаила Гиголашвили и «Покров — 17». Голос в результате он отдал последнему, пояснив, что всё решила «музыкальность» текста и его «связь с Великой отечественной войной».



«При всех достоинствах (и не очень) шести книг я в финале трудно выбирала между двумя: это ''Стрим» Шипнигова и «Плейлист волонтёра», — выступила следующий член жюри, актриса театра и кино Татьяна Друбич. — Сбивает с толку, что у этих ребят меньше всего голосов в профессиональном жюри, а ведь обе эти вещи сделаны не ради литературной оригинальности, а ради связи с живой реальностью».

Автор книги «Земля», победитель «Нацбеста» прошлого года Михаил Елизаров был краток и проголосовал за «Коку» Михаила Гиголашвили. Именно этот 750-страничный роман считался лидером гонки ещё до старта церемонии. Он получил рекордные 10 баллов в шорт-листе после расстановки голосов профессионального жюри. Книга о грузине, путешествующем по Европе и употребляющем наркотики, — человеке, которого на родине ждут разруха, родственники и хождение по тюрьмам, — уже становилась лауреатом «Большой книги» и пробилась в финал премии «НОС». Темы поисков, «реквиема по мечте», как и имя главного героя — это то, что связывает «Коку» с «Чёртовым колесом» Гиголашвили, — предыдущим его романом о Грузии 1980-х годов, получившим «Большую книгу» в 2010 году.

Следующие голоса добавили в церемонию неопределенности и нервозности. Генеральный директор компании BIOCAD, один из производителей вакцины Sputnik V, Дмитрий Морозов отдал голос роману «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой о будущем, цифровизации, роботах и «китаизации». А президент фонда «Дом детской книги» Алла Насонова после шутливого упрёка писателей в обилии нецензурной и «необязательной» брани на страницах назвала своим выбором «Стрим» Ивана Шипнигова. «У меня нет слов, я просто охреневаю», — заявил писатель Александр Пелевин, когда председатель жюри Ивлиев назвал его имя, а ведущие вызвали на сцену для награждения.

В 2019 году Александр Пелевин уже проходил в финал «Нацбеста» со своей предыдущей с работой «Четверо». Хотя тогда и не победил, от участия выиграл — как говорил журналистам. Ведь после этого, по крайней мере, путать с московским тёзкой его стали значительно реже.

В романе «Покров -17» рассказывается о журналисте и писателе, который попадает в закрытый город. Проснувшись в машине, герой обнаруживает рядом труп майора полиции и пытается понять, что же случилось.



Ведущий премии — критик Константин Мильчин — увидел в романе Пелевина «реалии большой России» и отклики 1993 года и периода безвластия, в котором люди не понимают, у кого теперь право сильнейшего.

«Это удивительно: когда в шортлист попал роман «Четверо», все кричали только о том, что у нас теперь есть ещё один Пелевин, и подсчитывали количество однофамильцев в России. Теперь выходит роман «Покров -17», и на сайте Виктора Олеговича Пелевина рекомендуют его почитать. То есть за это время Александр избавился от ярлыка «маленькой копии» и стал самостоятельным явлением», — восхитился Мильчин.

В этом году до финала «Нацбеста» не дошёл ни один из авторов, чьи фамилии у широкой публики на слуху: в шорт-листе не оказалось ни Анны Горбуновой, ни Андрея Рубанова, ни Германа Садулаева. Интрига с попаданием на конкурс сборника министра обороны Сергея Шойгу завершилась ещё в апреле. Сборник рассказов «Про вчера» не набрал нужное количество голосов — к счастью или к сожалению дилемму «давать или не давать», которая, казалось бы, могла сделать финал чрезвычайно напряжённым, решил один недобранный балл.

