Объявлен шорт-лист «Нацбеста». Сергей Шойгу был на грани

На победу в 2021 году претендуют Михаил Гиголашвили с книгой «Кока», Александр Пелевин, написавший роман «Покров-17» о загадочных событиях в одноимённом закрытом городе, прозаик Вера Богданова — автор антиутопии «Павел Чжан и прочие речные твари». Кроме этого в шорт-листе — «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича, написанный от лица участника поискового движения «ЛизаАлерт», «Стрим» Ивана Шипнигова и «Время рискованного земледелия» Даниэля Орлова.

Объявлен короткий список номинантов литературной премии «Национальный бестселлер». 14 апреля жюри отобрало 6 книг из списка имён 43 претендентов и назвало имена.

Как сообщается на сайте «Год литературы», министру обороны Сергею Шойгу, чей сборник рассказов «Про вчера» номинировался на «Нацбест», не хватило одного балла, чтобы попасть в короткий список.



Преодолеть порог меж тем не смогли книги известных авторов — «Готские письма» Германа Садулаева, «Другая материя» Аллы Горбуновой, «Человек из красного дерева» Андрея Рубанова, «Рахиль» Андрея Геласимова.



Имя победителя «Национального бестселлера» назовут в Петербурге 29 мая. В прошлом году из-за пандемии коронавируса церемония проходила онлайн. Девиз премии — «Проснуться знаменитым».

