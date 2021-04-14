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Объявлен шорт-лист «Нацбеста». Сергей Шойгу был на грани

Сборник рассказов министра обороны не прошёл в короткий список «Нацбеста»

Объявлен короткий список номинантов литературной премии «Национальный бестселлер». 14 апреля жюри отобрало 6 книг из списка имён 43 претендентов и назвало имена.

На победу в 2021 году претендуют Михаил Гиголашвили с книгой «Кока», Александр Пелевин, написавший роман «Покров-17» о загадочных событиях в одноимённом закрытом городе, прозаик Вера Богданова — автор антиутопии «Павел Чжан и прочие речные твари». Кроме этого в шорт-листе — «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича, написанный от лица участника поискового движения «ЛизаАлерт», «Стрим» Ивана Шипнигова и «Время рискованного земледелия» Даниэля Орлова.

Как сообщается на сайте «Год литературы», министру обороны Сергею Шойгу, чей сборник рассказов «Про вчера» номинировался на «Нацбест», не хватило одного балла, чтобы попасть в короткий список.

Преодолеть порог меж тем не смогли книги известных авторов — «Готские письма» Германа Садулаева, «Другая материя» Аллы Горбуновой, «Человек из красного дерева» Андрея Рубанова, «Рахиль» Андрея Геласимова.

Имя победителя «Национального бестселлера» назовут в Петербурге 29 мая. В прошлом году из-за пандемии коронавируса церемония проходила онлайн. Девиз премии — «Проснуться знаменитым».

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Комментарии (5)

Grotesk
вот только за этот недоданный балл нацбест должен получить пару долларов финансовой зарубежной помощи и стать иноагентом...
07A
А Алексей, Алексей со своими произведениями не попал? А, попал, только не в шорт-лист!
265112968
Собственно, "Малая земля-2".
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