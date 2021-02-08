«Местами весёлый угар. Эти рассказы понравились моей бабушке». В номинанты на «Национальный бестселлер» попал Сергей Шойгу

Российская литературная премия «Национальный бестселлер» объявила длинный список 2021 года и состав Большого жюри. До 12 апреля его членам предстоит прочитать произведения из списка и выставить им баллы.



В числе номинантов оказался Сергей Шойгу. Книга, на обложке которой нарисован еловый лес в тумане (или дыму?), называется «Про вчера».



«Эту книгу я прочитал больше года назад в рукописи, когда надо было принять решение, будет ли её выпускать издательство, — объяснил свое решение номинировать на литературную премию министра обороны России московский писатель и редактор Олег Зоберн. — Рукопись оказалась бумажная, папку с ней мне на дачу привёз курьер. Ну вот, подумал я, закрывая калитку, ещё один начинающий писатель, скука, наверно, как чистить картошку в наряде на гарнизонной кухне. Я подбросил дровишек в печь и начал читать. Но не тут-то было. Во-первых, увлекает, рассказы хочется дочитывать, выяснить, чем там дело кончилось. Во-вторых, всё зримо, в нескольких точных деталях открывается полмира, который уже занесло песком».

