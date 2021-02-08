«Местами весёлый угар. Эти рассказы понравились моей бабушке». В номинанты на «Национальный бестселлер» попал Сергей Шойгу

Российская литературная премия «Национальный бестселлер» объявила длинный список 2021 года и состав Большого жюри. До 12 апреля его членам предстоит прочитать произведения из списка и выставить им баллы.
В числе номинантов оказался Сергей Шойгу. Книга, на обложке которой нарисован еловый лес в тумане (или дыму?), называется «Про вчера».
«Эту книгу я прочитал больше года назад в рукописи, когда надо было принять решение, будет ли её выпускать издательство, — объяснил свое решение номинировать на литературную премию министра обороны России московский писатель и редактор Олег Зоберн. — Рукопись оказалась бумажная, папку с ней мне на дачу привёз курьер. Ну вот, подумал я, закрывая калитку, ещё один начинающий писатель, скука, наверно, как чистить картошку в наряде на гарнизонной кухне. Я подбросил дровишек в печь и начал читать. Но не тут-то было. Во-первых, увлекает, рассказы хочется дочитывать, выяснить, чем там дело кончилось. Во-вторых, всё зримо, в нескольких точных деталях открывается полмира, который уже занесло песком».
Редактор отметил «живую речь» Шойгу с «индивидуальным стилем».
«Книга по-хорошему безыскусна. Нет зауми, нет спеси и, главное, нет свойственного политикам тартюфизма. Местами весёлый угар», — продолжил он, упомянув, что рассказы понравились его бабушке, а еще в них видна «подлинная любовь» к многонациональному отечеству.
Среди других номинантов этого года — «Адвент» Ксении Букши, «Рахиль» Андрея Геласимова, «Другая материя» Аллы Горбуновой, «Книга о Петербурге» Сергея Носова, «Покров-17» Александра Пелевина, «Эксгибиционист» Павла Пепперштейна, «Человек из красного дерева» Андрея Рубанова и «Готские письма» Германа Садулаева. Полный список можно посмотреть на сайте премии.
Ответственным секретарем премии в этом году стал Владислав Толстов, критик из Твери. В своем комментарии он поблагодарил многолетнего секретаря премии Вадима Левенталя, оставившего эту должность, и выразил сожаление по поводу не попавших в лонг-лист книг, на самом деле ставших событием года.
«Особенно жаль «Филэллина» Леонида Юзефовича — кстати, дважды лауреата «Нацбеста» (2001, 2016). И другие лауреаты также в этом году будут наблюдать премиальные страсти из зала: не попал в конкурс «Ополченский романс» Захара Прилепина («Нацбест-2008»), не увидим мы и «Рассказы о диковинках» Фигля-Мигля («Нацбест-2013»). Увы», — написал он.