Убойный бизнес. За что арестовали главного реконструктора Петербурга Павла Бараненко

Show must go on

Полигон под Виллозями, куда на День танкиста зазвали губернатора Дрозденко, — давнее место заработка сотрудников «Красной звезды». До гибели петербуржца свои услуги они рекламировали под брендом «Академия-Милитари». В рекламных буклетах был вписан адрес, который совпадает с местом фактического жительства Павла Бараненко. Правоохранителям этот дом хорошо знаком. В 2018 году при обыске особняка по делу о незаконном обороте оружия они находили двухметрового крокодила.

После гибели Кожевина организаторы затаились, временно переехали в Парголово, но уже через три месяца после «ребрендинга» возобновили деятельность. Теперь полигон носит такое же неофициальное название «Семейный исторический танковый парк Стальной десант».