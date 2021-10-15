Убойный бизнес. За что арестовали главного реконструктора Петербурга Павла Бараненко

Павел Бараненко Фото: скриншот видео / YouTube / Залив ТВ Поделиться Поделиться







Год назад бронетранспортер раздавил участника экстремальной вечеринки. Изыскания Следственного комитета поставили под удар индустрию реконструкций на тему Великой Отечественной. Отправленный под домашний арест Павел Бараненко был режиссером основных таких мероприятий в городе и области. Губернатор на гиблом месте День танкиста 11 сентября 2021 года правительство Ленобласти решило отметить зрелищем. Заказало за 4 миллиона рублей натурный спектакль — имитацию боя Зиновия Колобанова, подбившего восемьдесят лет назад 22 вражеские машины.

Постановщиком предсказуемо выступил 44-летний Павел Бараненко — соучредитель крупнейшей реконструкторской организации «Красная звезда», постановщик основных военно-исторических действ последнего десятилетия. Местом действия исполнитель выбрал перепаханный пустырь на Гатчинском шоссе, 52–54, у деревни Виллози. Это полевая штаб-квартира «Красной звезды». На реконструкцию приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Выступил с пламенной речью, поблагодарил организаторов. Вряд ли его предупреждали, что имитацию боя Колобанова проводили на том месте, где в ноябре минувшего года под колесами бронетранспортера погиб 38-летний петербуржец Андрей Кожевин. Через три недели после встречи с губернатором Павла Бараненко задержали и предъявили ему обвинение в гибели Кожевина, а суд, по данным «Фонтанки», отправил под домашний арест. В пресс-службе ГСУ СК Петербурга эту информацию подтвердили. Без извинений По версии следствия, 28 ноября 2020 года группа лиц, имеющих доступ к военной технике, за денежное вознаграждение организовала частное мероприятие — день рождения. В программу входила поездка на БТР. Андрей Кожевин участвовал в качестве приглашенного гостя. БТР переехал его.

Группа лиц оказалась тесно связана с «Красной звездой». Коммерческая деятельность ей запрещена, поэтому заказчики милитари-вечеринок заключали договоры с молодым петербуржцем Алексеем Киселевым, зарегистрированным в качестве ИП. Управлял бронетранспортером председатель правления «Красной звезды» Александр Торопов. Бараненко, Киселеву и Торопову предъявлено обвинение по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция — до шести лет лишения свободы. «Фонтанка» нашла адвоката Александра Торопова — Евгения Харламова. Он сообщил, что его клиент не желает общаться с прессой. Отчим погибшего — предприниматель Аркадий Скоров сказал, что, по его информации, обвиняемые вину не признают. «Считаю, что организаторы подобных мероприятий обязаны предусматривать все меры предосторожности. Например, тщательнее следить за передвижением техники, устанавливать дополнительные видеокамеры на БТР, для лучшего обзора». У Кожевина остался малолетний ребенок. По словам Скорова, обвиняемые и их защитники не пытались выйти на потерпевших. Извинений тоже не приносили.

Show must go on Полигон под Виллозями, куда на День танкиста зазвали губернатора Дрозденко, — давнее место заработка сотрудников «Красной звезды». До гибели петербуржца свои услуги они рекламировали под брендом «Академия-Милитари». В рекламных буклетах был вписан адрес, который совпадает с местом фактического жительства Павла Бараненко. Правоохранителям этот дом хорошо знаком. В 2018 году при обыске особняка по делу о незаконном обороте оружия они находили двухметрового крокодила. После гибели Кожевина организаторы затаились, временно переехали в Парголово, но уже через три месяца после «ребрендинга» возобновили деятельность. Теперь полигон носит такое же неофициальное название «Семейный исторический танковый парк Стальной десант». В этом парке за 1 000 рублей могут пятнадцать минут покатать на танке. Детей тоже сажают на броню. Заказ на вечеринки актуален. Место обвиняемого ИП Киселев занял другой активист «Красной звезды» — Олег Кудрявцев. Его жена Марина отвечает за набор новых реконструкторов и считается правой рукой Павла Бараненко.

Олег Кудрявцев отвечает за деятельность полигона под Виллозями, ведет группу в социальной сети, принимает заказы. Мы позвонили под видом клиентов и попросили организовать день рождения. «В целом, чтобы было реально весело, с катанием на БТР, войной и фуршетом, — 100 тысяч рублей на компанию из десяти человек, — сказал он. — У нас были корпоративы и за полмиллиона». Договор, говорит Кудрявцев, заключается с ним как индивидуальным предпринимателем на аренду техники. Деньги тоже следует перевести ему. Бюджетное и частное Капитал «Красной звезды» составляет безвозмездно переданная военными и восстановленная техника. Она приносит регулярный доход по бюджетной линии. В государственных контрактах прописывается стоимость показа. Например, выставленный на патриотическом мероприятии танк приносит «Красной звезде» 80 тысяч рублей, БТР — 50 тысяч, и так далее. «Красная звезда» — монополист на рынке военно-исторических мероприятий. Организация и связанная с ней компания «Милитаристайлтур» за десять лет получили контракты на сумму 230 миллионов рублей. Заказчики — районные администрации, молодежные комитеты и подведомственные им учреждения.

Расходы на реконструкцию связаны, по сути, только с содержанием техники и закупкой пиротехники. Участники героических сцен прошлого — переодетые в советских и немецких солдат — зарплату не получают. Им компенсируют только проезд и расходники — как правило, это холостые патроны, на сленге «гвозди». И бесплатно кормят. Поддержка Героя После ареста Павел Бараненко получил поддержку от председателя общественной организации «Совет Героев», Героя России Геннадия Фоменко. Он известен как инициатор установки арки в Красном Селе и присвоения мосту на юго-западе Петербурга имени Кадырова-старшего. «Молодежь у нас сегодня разная. Мне бы в голову не пришло отмечать день рождения в стиле милитари. Есть спрос, значит, появляется и предложение, — попытался оправдать Геннадий Фоменко бизнес «Красной звезды». — Пострадал имидж Бараненко. Я могу только посочувствовать его семье, в которой есть малолетние дети». По мнению Геннадия Фоменко, Бараненко — единственный в Петербурге специалист, который может выступить режиссером масштабной реконструкции.

Прошлое На ниве патриотизма Павел Бараненко известен не только как талантливый постановщик. В 2016–2017 годах он исполнял обязанности руководителя центра «Патриот», принадлежащего комитету молодежной политики Ленобласти. По стечению обстоятельств, с его приходом центр начал исправно заключать госконтракты с «Милитаристайлтур» на патриотические и околовоенные мероприятия. Апофеозом деятельности «Патриота» стали так называемые антитеррористические учения в медколледже Тихвина, когда на глазах публики переодетая в шахидку и обмотанная «взрывчаткой» девушка начала молиться. За четыре года «Красная звезда» отметилась нештатным взрывом пиротехники на Марсовом поле, подрывом газетного комплекса, наездом танка на людей на нелегальном фестивале в парке 300-летия. По этому эпизоду Бараненко тоже привлекался в качестве обвиняемого, но примирился с потерпевшими, дело прекратили. Александр Ермаков, Алина Гюббе, «Фонтанка.ру»