В Петербурге мужчина погиб под колесами БТР. Очевидцы говорят, что он был реконструктором

Мужчина погиб под колёсами БТР в Красносельском районе Петербурга 28 ноября. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.



Инцидент произошел около 15.00 на Гатчинском шоссе, 54. БТР наехал на человека. От полученных травм 38-летний пострадавший скончался. Очевидцы утверждают, что мужчина был реконструктором, однако официального подтверждения этой информации нет.

По данному адресу регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции. Однако на 28 ноября анонсов мероприятий ни на сайте администрации Красносельского района, ни в соцсетях реконструкторов не значится. В пресс-службе общественной организации «Красная Звезда» заверили, что из-за карантина до конца января никаких событий не запланировано, а имя погибшего им не знакомо.