В Петербурге мужчина погиб под колесами БТР. Очевидцы говорят, что он был реконструктором

Мужчина погиб под колёсами БТР в Красносельском районе Петербурга 28 ноября. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников.
Инцидент произошел около 15.00 на Гатчинском шоссе, 54. БТР наехал на человека. От полученных травм 38-летний пострадавший скончался. Очевидцы утверждают, что мужчина был реконструктором, однако официального подтверждения этой информации нет.
По данному адресу регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции. Однако на 28 ноября анонсов мероприятий ни на сайте администрации Красносельского района, ни в соцсетях реконструкторов не значится. В пресс-службе общественной организации «Красная Звезда» заверили, что из-за карантина до конца января никаких событий не запланировано, а имя погибшего им не знакомо.
К данному происшествию техника и личный состав Западного военного округа отношения не имеют, уточнили в пресс-службе ЗВО.
В 2018 году в Петербурге под гусеницы танка угодили посетители военно-исторического фестиваля. Под уголовное дело попал учредитель «Красной звезды» Павел Бараненко, который загладил причинённый ущерб, примирился с пострадавшими и получил танк назад.