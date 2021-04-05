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Музейный танк пробил фуру под Новосибирском

В Новосибирской области произошло ДТП с участием большегруза и музейного танка

Командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами региона проводят проверку после ДТП с участием военного большегрузного автомобиля одной из воинских частей, дислоцированной в Новосибирской области.

Как ранее сообщалось в паблике АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула. Военные перевозили на трале музейный танк. При транспортировке у него неожиданно повернулась башня, в результате чего ствол пробил борт стоявшего на обочине грузовика.

В пресс-службе Центрального военного округа информацию о дорожном инциденте подтвердили, уточнив, что в результате ДТП никто не пострадал.

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