Командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами региона проводят проверку после ДТП с участием военного большегрузного автомобиля одной из воинских частей, дислоцированной в Новосибирской области.



Как ранее сообщалось в паблике АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула. Военные перевозили на трале музейный танк. При транспортировке у него неожиданно повернулась башня, в результате чего ствол пробил борт стоявшего на обочине грузовика.

