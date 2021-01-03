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Губернатор Ленобласти исполнил танец в вёдрах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перед выходом на работу выложил видео шуточного новогоднего танца с ведрами на ногах.

«Завтра — на работу. А сегодня спасибо всем дежурным службам за работу в праздники. Действительно, за небольшим исключением, получилось отдохнуть и провести время с семьей и друзьями, — написал глава региона 3 января в Facebook. — На видео — шуточный новогодний танец в вëдрах».

В отличие от областного коллеги, петербургский губернатор Александр Беглов 3 января отправился работать и приехал на Рождественскую ярмарку на Манежной площади.

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Комментарии (3)

kukuruzza
Без бетона —уже хорошо)))
Урус-Баши
Воскресенье же. Зачем они пошли "работать"? Тем более, в вёдрах и через ярмарку. Греховное это дело.
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