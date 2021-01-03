Карусель, которую собирались установить в Петербурге на Рождественской ярмарке, отправят в Книгу рекордов Гиннесса

Губернатор Петербурга Александр Беглов 3 января посетил Рождественскую ярмарку на Манежной площади. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в ходе визита он рассказал журналистам о судьбе ретрокарусели, которая должна была быть установлена на площади.
«Ковид внёс свои изменения в этом году. На ярмарке нет катка и нет карусели, которую мы сделали. Наша карусель попадёт в Книгу Гиннесса как самая лучшая ручная работа. Если обстановка будет хорошая, мы ее установим на День города и дадим детишкам покататься», — пообещал губернатор.
Отметим, что карусель ручной работы сделал немецкий мастер Питер Пэтс. Его аттракционы уже 8 раз попадали в Книгу рекордов Гиннесса. Он первым в мире создал конструкцию, работающую на солнечных батареях, самую большую и самую маленькую карусель.
Карусель для Петербурга строили почти год. Конструкция должна была украсить Рождественскую ярмарку, но из-за коронавируса ее не стали устанавливать.