Петербургского бизнесмена на милитари-вечеринке насмерть задавил председатель правления «Красной звезды»

По версии следствия, накануне днем Торопов, управляя бронетранспортером в поле у Гатчинского шоссе в Красносельском районе, насмерть переехал лежавшего на земле Кожевина. Там с участием бронетехники проходило частное военно-спортивное мероприятие. В милитари-стиле свой день рождения отмечал предприниматель Михаил Скоров. Погибший приходится ему сводным братом. Скоров и Кожевин владели компанией «Геос статика».

По данным СПАРК, Александр Торопов занимает должность председателя правления межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная звезда». Ее совладелец — петербургский реконструктор Павел Бараненко.



Официально «Красная звезда» занимается историческими реконструкциями, и под эти мероприятия ей безвозмездно передают военную технику и оружие. Попутно патриоты коммерциализируют имущество, проводя частные мероприятия на полигоне на Гатчинском шоссе, 54. Неофициальное название компании-организатора — «Академия милитари». Договоры с клиентами заключает индивидуальный предприниматель Алексей Киселев. В договорных отношениях он является прослойкой для «Красной звезды» — фактически услуги частного характера оказывает общественная организация.



За последние три года «Красная звезда» отметилась нештатным взрывом пиротехники на Марсовом поле, начиненным оружием грузовиком, подрывом газетного комплекса, наездом танка на людей на нелегальном фестивале в Парке 300-летия, «крокодиловым» обыском у Бараненко по делу о незаконном обороте оружия и активным питанием из госбюджета.

